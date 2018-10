Perché diventare vegani | ogni tanto

La Barbie di Samantha Cristoforetti - Perché anche le bambine possono diventare astronaute : Nel 2019 compirà 60 anni la bambola più famosa del mondo, Barbie. E nonostante per molto tempo sia stata sinonimo di un modello stereotipico di donna bionda, magra e perfetta, in questi ultimi anni la casa produttrice Mattel ha fatto diversi passi in avanti per farla diventare veicolo di messaggi di inclusione e diversità. D’altronde la sua stessa creatrice, Ruth Handler, alla fine degli anni Cinquanta sosteneva di aver creato questo ...

Perché la missione umanitaria 'Mediterranea' rischia di diventare un boomerang : La mobilitazione è figlia senza dubbio della politica migratoria più stringente adottata dal governo italiano. "Ma affidare a gruppi antagonisti le operazioni di salvataggio, senza una preparazione e ...

Perché la missione umanitaria "Mediterranea" rischia di diventare un boomerang : Una piccola missione umanitaria nel Canale di Sicilia rischia di compromettere le operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, già rese complesse dalla politica dei respingimenti adottata dal governo italiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì il piccolo rimorchiatore Mare Jonio è salp

Perché l'Egitto può diventare il centro energetico globale : È la ragione per cui il ministero delle Finanze del Cairo sta lavorando per gestire la vera arma finanziaria in mano all'Egitto, ovvero una buona economia diversificata, che ha sostenuto il Paese ...

Perché la Juve scommette su Ronaldo per diventare il club più ricco al mondo : Mancano 15 minuti al termine. La palla taglia l'area di rigore e Cristiano Ronaldo - probabilmente il miglior calciatore della sua generazione, acquistato dalla Juventus per 100 milioni di euro - ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Red Bull può diventare una preziosa alleata per la Ferrari. Ecco Perché : La Ferrari parte per Singapore con la netta sensazione di essere davanti ad un weekend da “ora o mai più”. La scoppola ricevuta a domicilio da parte di Lewis Hamilton sta continuando a bruciare in quel di Maranello e, Sebastian Vettel su tutti, ha la consapevolezza di sbarcare a Marina Bay con un solo risultato possibile: la vittoria. Il suo margine di distacco nei confronti del rivale inglese si è ormai dilatato fino ai 30 punti, e ...

Ecco Perché Kaia Gerber è destinata a diventare un’icona beauty : E dire che è così giovane! La figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, festeggia 17 anni il 3 settembre e, come si addice al segno della Vergine, ha già le idee chiarissime in fatto di carriera e obiettivi. Fin da quando è adolescente Kaia ha sempre insistito con i suoi genitori – entrambi un passato da modelli alle spalle – perché la lasciassero provare a sfilare e posare. Le cose sono andate alla grande: da quando si è messa «sulla piazza» Kaia ...