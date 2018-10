Per OnePlus 5 | 5T | 3 e 3T e l’aggiornamento Pie ci sarà da attendere | le previsioni

OnePlus 6T : nuova OxygenOS UI - miglioramenti Per la camera e gesti di navigazione : OnePlus 6T utilizzerà una nuova interfaccia basata sulla OxygenOS, ci saranno miglioramenti tangibili per la camera e saranno introdotte nuove gesture di navigazione.In un post scritto direttamente sul sito ufficiale del forum di OnePlus, sono state svelate alcune interessanti informazioni su alcune novità previste per il prossimo OnePlus 6T.La compagnia afferma di: “express the OnePlus design language in our UI, making this the most ...

OnePlus prepara un modulo Per lo sblocco dei bootloader : OnePlus è da sempre impegnata nel consentire ai propri utenti di utilizzare liberamente il potenziale di Android. A testimonianza di questo possiamo affermare che l’azienda cinese è uno dei pochi brand che permette lo sblocco leggi di più...

OnePlus 6T arriverà con una OxygenOS riprogettata : “Servirà che la proviate - Per capire davvero” : Sul forum di OnePlus è stata pubblicata una chiacchierata tra un membro dello staff e due degli uomini che hanno curato la OxygenOS di OnePlus 6T L'articolo OnePlus 6T arriverà con una OxygenOS riprogettata: “Servirà che la proviate, per capire davvero” proviene da TuttoAndroid.

Jet Charge è la seconda opzione di OnePlus Per rimpiazzare Dash Charge. E sulla ricarica wireless… : A luglio vi riportavamo come OnePlus avesse avviato l'iter per registrare Warp Charge, ma alle orecchie dei curiosi era evidentemente sfuggita la Jet Charge L'articolo Jet Charge è la seconda opzione di OnePlus per rimpiazzare Dash Charge. E sulla ricarica wireless… proviene da TuttoAndroid.

Colpo di scena OnePlus 6T a rate con oPeratore mobile? Dove sarà possibile Per ora : L'aspetto più interessante del OnePlus 6T in arrivo il prossimo 30 ottobre potrebbe non avere né natura hardware né software, ma piuttosto riguardare la sfera commerciale. Un'assoluta novità per la nuova ammiraglia sarà senz'altro quella legata alla strategia di vendita del device a rate con gli operatori mobili. Ma esattamente Dove? Meglio frenare subito gli entusiasmi dei potenziali acquirenti del OnePlus 6T italiani. Per il momento sembra ...

OnePlus ha messo su una pagina Per richiedere lo sblocco del bootloader : OnePlus ha messo su una pagina in cui inserire una serie di informazioni per richiedere un codice necessario allo sblocco del bootloader L'articolo OnePlus ha messo su una pagina per richiedere lo sblocco del bootloader proviene da TuttoAndroid.

Ufficialmente in vendita da novembre il OnePlus 6T anche in Italia : date esatte Per presentazione e uscita negozi : Non ci sono più segreti e neanche dubbi sull'inizio delle vendite per il OnePlus 6T. Con una nota stampa appena giunta alla nostra redazione, il brand cinese ha fatto sapere che la commercializzazione del top di gamma nuovo di zecca partirà a novembre, solo a qualche giorno di distanza dall'evento di presentazione globale del device, di scena a New York. Fissiamo bene i prossimi appuntamenti legati all'ammiraglia che faranno felici di certo ...

OnePlus 6T : Presentazione Il 30 Ottobre - Ecco I Ticket Per Partecipare : Data ufficiale per la Presentazione di OnePlus 6T: 30 Ottobre 2018. Dove comprare i biglietti per Partecipare alla Presentazione di OnePlus 6T Data Presentazione OnePlus 6T e come Partecipare all’evento OnePlus ha appena annunciato la data in cui svelerà al mondo OnePlus 6T, il suo ultimo e attesissimo top di gamma. Appuntamento fissato, come anticipato, per il 30 Ottobre, con […]

OnePlus 6T : Presentazione Il 30 Ottobre - Ecco I Ticket Per Partecipare : Data ufficiale per la Presentazione di OnePlus 6T: 30 Ottobre 2018. Dove comprare i biglietti per Partecipare alla Presentazione di OnePlus 6T Data Presentazione OnePlus 6T e come Partecipare all’evento OnePlus ha appena annunciato la data in cui svelerà al mondo OnePlus 6T, il suo ultimo e attesissimo top di gamma. Appuntamento fissato, come anticipato, per il 30 Ottobre, con […]

OnePlus 6T sarà annunciato il 30 ottobre - disponibili i ticket Per partecipare : OnePlus 6T non si farà aspettare ancora a lungo: se siete impazienti di scoprire il nuovo “flagship killer” della casa cinese sappiate che […] L'articolo OnePlus 6T sarà annunciato il 30 ottobre, disponibili i ticket per partecipare proviene da TuttoAndroid.

Borderlight Live WallpaPer mette in evidenza le linee di OnePlus 6 - notch compreso : Con Borderlight Live Wallpaper potete mettere in evidenza le linee del display di OnePlus 6, incluso ovviamente il notch. L'articolo Borderlight Live Wallpaper mette in evidenza le linee di OnePlus 6, notch compreso proviene da TuttoAndroid.

Nuovi render Per OnePlus 6T all’interno di cover protettive : In attesa di scoprire quando sarà presentato OnePlus 6T, scopriamo Nuovi render del nuovo tsdg all'interno di due case prodotti da Olixar. L'articolo Nuovi render per OnePlus 6T all’interno di cover protettive proviene da TuttoAndroid.

Sgradita mancanza Per il OnePlus 6T? Prezzo accessori - lista completa in euro : Il OnePlus 6T è oramai pronto al lancio con la sua presentazione che avrà luogo a metà del corrente mese. Le indiscrezioni relative al device non sono di certo mancate nelle ultime settimane e in queste ore addirittura è comparsa la lista di accessori ufficiali che accompagneranno il nuovo top di gamma, comprensiva di prezzi in euro. La buona notizia è che questo elenco ci fornisce pure dei dettagli fondamentali su una specifica hardware ...

Il rilascio la OxygenOS Open Beta 4 Per OnePlus 6 con numerose ottimizzazioni : La OxygenOS Open Beta 4 segue la precedente dopo due settimane appena e mette una pezza su diverse criticità L'articolo Il rilascio la OxygenOS Open Beta 4 per OnePlus 6 con numerose ottimizzazioni proviene da TuttoAndroid.