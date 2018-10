Per manovra inizia esame Ue | ma restano tensioni tra M5s e Lega

Chi paga la manovra? Tagli alle imprese - scure su banche e assicurazioni. Le coPerture pronte a fare esplodere i malumori : Qualcuno il conto salato lo deve pagare. Perché il maxi-deficit al 2,4% - ora sul binario rovente Roma-Bruxelles e quindi tutt'altro che scontato - non basta comunque a coprire il ricco menù della manovra deciso da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E così, tra le 54 pagine del Documento programmatico di bilancio - la sintesi della manovra - spunta chi deve aprire il portafoglio: imprese, banche e assicurazioni. Il bersaglio ...

Manovra : capogruppo Cdu Bundestag - "preoccupati Per l'Italia" : "Guardiamo con una certa preoccupazione all'Italia, soprattutto a causa della Manovra": lo ha detto oggi il nuovo capogruppo della Cdu al Bundestag, Ralph Brinkhaus, come riferiscono diversi media tedeschi. A proposito del vertice Ue di domani a Bruxelles, l'esponente del partito della cancelliera Angela Merkel ha ribadito "che dovremo senz'altro parlare dell'Italia". D'altronde, ha spiegato ...

Manovra - stangata da 4 miliardi Per banche e assicurazioni : Ma un altro pericolo, forse maggiore, è quello degli effetti sull'economia dall'aumento della tassazione sulle banche. Una parte dell'aumento sarà infatti passata ai consumatori e clienti finali via ...

Manovra - 4 miliardi di coPerture da banche e assicurazioni. Dalla pace fiscale solo briciole : 180 milioni l’anno : La Manovra per il 2019 sarà più magra di quanto calcolato una settimana fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria: 33,5 miliardi di maggiori spese contro i 37 annunciati. Questo perché le coperture, al netto dei 21,8 miliardi di deficit aggiuntivo, si fermano sotto i 12 miliardi contro i 15 sperati. E dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato lunedì notte alla Commissione europea emerge che il grosso arriverà da non ...

Bonus e sgravi Per le famiglie Come risparmiare con la manovra : Introdotti nell'ordinamento fiscale italiano fin dal 2011, gli EcoBonus di varia natura, da quelli relativi alle spese di efficientamento energetico, a quelli per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici di grandi dimensione, sino alle spese per giardini o per ristrutturazioni antisismiche sono state sostanzialmente rinnovate anche dal governo Conte. Lo si evince dalla bozza di legge di bilancio inviata ieri notte alla ...

Manovra - Di Taranto : 'È positiva Per la crescita - i mercati iniziano a capirla' : Cosa ne pensa? Con la Fornero noi abbiamo allungato l'età pensionabile, facendo così o l'economia cresce e si creano autonomamente nuovi posti di lavoro o i giovani trovano più difficilmente un ...

MANOVRA - JUNCKER : “INACCETTABILE DEVIAZIONE ITALIA”/ Poi aggiunge “Ma Di Maio e Salvini non sono un Pericolo” : MANOVRA, JUNCKER "Inaccettabile DEVIAZIONE Italia", poi aggiunge “Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo”. Nuovo attacco del presidente della commissione europea(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:04:00 GMT)

Pronta la lettera dell'Ue Per bocciare la manovra : L'Europa non perde tempo. La lettera per contestare la manovra italiana sarebbe già Pronta. La Commissione dunque si prepara a contestare in modo formale la legge di Bilancio che l'esecutivo si ...

Tria : "Nella Manovra nessun taglio Per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016 ". Lo ha detto Giovanni Tria , Ministro dell'Economia in audizione davanti alla Commissione di Vigilanza Rai. "Negli ultimi anni si è manifestata chiaramente una tendenza alla riduzione senza che si sia arrecato particolare pregiudizio alla ...

Manovra - dal reddito di cittadinanza alla salute : la videoscheda punto Per punto : reddito di cittadinanza, assunzioni, flat tax, taglio dell’Ires, le pensioni quota 100 fino allo stop (graduale) al numero chiuso per la facoltà di Medicina. Ecco in pillole i principali provvedimenti inclusi nella Manovra varata dal Governo nella video-scheda dell’Ansa. L'articolo Manovra, dal reddito di cittadinanza alla salute: la videoscheda punto per punto proviene da Il Fatto Quotidiano.

