Pensioni - si parte con quota 100 da febbraio. Sulla previdenza incognita finestre : Scatterà da febbraio l'uscita anticipata ribattezzata quota 100, ovvero il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. E dal prossimo anno dovrebbero partire anche i tagli alle Pensioni alte, ...

Pensioni - Durigon : 'Intendiamo realizzare quota 41' : Importanti per i pensionandi in attesa di conferme sulle modifiche alla riforma Pensioni Fornero le ultime dichiarazioni rilasciate da Claudio Durigon sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo il suo intervento a TGCom24 in cui ha ribadito che La legge Fornero ha bloccato il sistema Paese, noi faremo ripartire il mondo del lavoro mandando in pensione gli over 60 e facendo entrare i giovani ...

Pensioni : Quota 100 sarà strutturale ma Durigon preme anche sulla misura per i precoci : Sulle Pensioni lotteremo e Quota 100 sara' strutturale. [VIDEO] Anzi per noi deve essere il primo passo. Tanto è vero che non appena possibile, intendiamo realizzare Quota 41, sono le dichiarazioni del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon riportate dall'agenzia di stampa Agi. Governo al lavoro per limitare i costi In vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilita' 2019, il Governo Conte sta ...

Pensioni - quota 100 : penalizzazione fino al 25 per cento sull'assegno : Uno studio di Progetica (società indipendente di consulenza) sul Corriere della Sera ha posto l'accento sulla penalizzazione dell'assegno previdenziale per chi sceglierà di andare in pensione con quota 100, la misura previdenziale scelta dall'esecutivo per concedere la pensione anticipata a 62 anni con 38 di contributi. A fronte di un'uscita fino a 5 anni e sei mesi prima rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni dal ...

Pensioni - le novità della manovra. Quota 100 da febbraio : Assegni d'oro, taglio da un miliardo in 3 anni. Ipotesi blocco della rivalutazione sopra i 2.000 euro. Dalla mini Flat tax al reddito di cittadinanza, ecco cosa cambia Pace fiscale, come funziona: ...

Pensioni - Salvini : 'Cambieremo la Fornero' - attese novità su Opzione donna e Quota41 : "Sull'economia " ha detto il ministro dell'Interno - ci stanno sparando addosso tutti". Pensioni, ministro Salvini: 'Faremo ciò che c'è scritto nei programmi elettorali' "Ormai non c'è giorno " ha ...

Pensioni - quota 100 da febbraio. Assegni d'oro - rc auto - fisco : le misure : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell'Iva e pace fiscale. Ecco la manovra da 37 miliardi del governo gialloverde. NIENTE CLAUSOLE IVA PER...