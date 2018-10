Pensioni | così Boeri demoliva la riforma voluta dalla Fornero

ilgiornale

: Come fa Salvini a dire così tante minchiare ogni volta che parla di pensioni? Ha un problema psicologico sottostan… - ricpuglisi : Come fa Salvini a dire così tante minchiare ogni volta che parla di pensioni? Ha un problema psicologico sottostan… - MFantinati : Sarebbe semplice richiamare i legami familiari dei #Boeri col Pd. La verità è che, in questi anni, cattedre e ruoli… - FrancBusinarolo : In tutto il resto d'Europa le pensioni d'oro non esistono, in Italia sì. In tutto il resto d'Europa il reddito di c… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Titonegli ultimi tempi non ha perso occasione per mettere nel mirino lasticadal governo. Il presidente dell'Inps mettendosi in coda dietro Bruxelles e Fmi ha difeso la. Il suo giudizio su Quota 100 è stato fin troppo chiaro al punto da profetizzare un buco da 100 miliardi. Ma attenzione:non l'ha sempre pensata. E a sottolineare l'incoerenza del presidente dell'Inps è la Verità. Di fatto su Vox c'è uno studio a cui ha partecipato lo stesso presidente dell'istituto nazionale per la previdenza sociale in cui di fatto vengono criticati i punti più spinosi delladal ministro del governo Monti.Una delle più forti critiche espresse dall'attuale presidente Inps riguarda il blocco dell'occupazione giovanile con l'uscita ritardata dal lavoro che ha imposto la. "L"Italia offre un eccellente caso di studio di come un ...