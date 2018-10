Pensioni - cosa prevede la “quota 100” prevista dalla manovra fiscale : Inps (Vincenzo Livieri – LaPresse) Nella manovra fiscale firmata Lega-Movimento 5 Stelle approvata dal Consiglio dei ministri è stata varata anche una misura per superare definitivamente la legge Fornero sulle Pensioni. Il nuovo testo prevede quella che è stata definita “quota 100”, calcolata a partire da una somma di 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, per andare in pensione. Peraltro, la base contributiva dei 38 anni è da ...