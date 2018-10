Pedica | richiesta cittadini di avere sindaco presente non è bizzarro

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “Roma e’ ferma, del cambiamento grillino non si vede neanche l’ombra e Raggi che fa? Accusa gli industriali di lanciare attacchi ‘bizzarri’. L’unica cosa bizzarra che vediamo da oltre due anni e’ una giunta incompetente che non sa dove mettere le mani e tira a campare con annunci e post su Facebook e Twitter”. É quanto afferma Stefanodel PD. “I romani e le imprese chiedono solo diun veroe non un avatar. Non mi pare che questa sia unabizzarra”, aggiunge sempre nella nota il consigliere. L'articolodinon èproviene da RomaDailyNews.