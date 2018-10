Paura in una scuola italiana 1 500 studenti evacuati d’urgenza 25 le persone

Tragedia sfiorata - pullman si ribalta sul cavalcavia : Paura per una squadra di calcio [NOMI e DETTAGLI] : Le ultime ore sono state di apprensione, si è rischiata una Tragedia che avrebbe sconvolto il mondo del calcio. Il pullman che accompagnava i calciatori dell’Hermes Casagiove ha rischiato di finire sui binari del treno. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Ponte, in provincia di Benevento, l’automezzo ha sfondato le recinzione ed è rimasto in bilico sul muretto, da valutare il motivo dell’incidente, una ...

Serena Williams : «Ho Paura di non essere una buona madre» : L'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsA 37 anni, Serena Williams ha le stesse inquietudini di molte madri che si trovano a dover gestire un ruolo completamente nuovo e per ...

Napoli - operatori 118 circondati e minacciati con una siringa - attimi di Paura : circondati e minacciati con bottiglie e una siringa. A subire l'ennesima violenza ingiustificata, sono stati gli operatori del 118 intervenuti ieri sera, a pochi passi da piazza Garibaldi. La chiamata ...

Esplode lo smartphone : letto in fiamme. Paura per una bimba di 3 mesi. Le sue condizioni : Tragedia sfiorata in un appartamento in provincia di Perugia: una bambina di tre mesi ha rischiato di essere avvolta dalle fiamme a causa dello scoppio di uno smartphone. Lo scoppio di un telefono cellulare ha provocato un vero principio di incendio sul letto dove si trovava una bimba di appena 3 mesi. Il tempestivo intervento della mamma della piccola, che al momento dell’incendio si trovava in cucina per preparare il biberon, ha evitato ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia - c’è l’incubo retrocessione. Serve una vittoria - ma la Polonia fa Paura : La Nazionale di Roberto Mancini si prepara per la, non semplice, trasferta di Chorzow in casa della Polonia (clicca qui per programma e tv), per un match che potrebbe risultare già decisivo per il prosieguo della Nations League 2019. L’Italia, infatti, ha un solo punto in classifica dopo il pareggio di Bologna proprio contro i biancorossi per 1-1 e la sconfitta in terra lusitana con il gol vittoria di Andrè Silva. Al momento gli Azzurri si ...

Marsala - ha smesso di piovere. Paura per una donna al sottopassaggio - allagamenti : Scampò. Ha smesso di piovere a Marsala da qualche minuto e ora le nuvole si spostano minacciose verso Castelvetrano e il Belice. Vediamo la situazione. Al Liceo Scientifico i ragazzi sono rientrati in ...

Mara Carfagna a Radio 24 : "Ho Paura che le parole di Salvini nascondano una patrimoniale" : "Ieri ho sentito una parola sinistra. Salvini ha detto che se aumenta lo spread gli italiani saranno pronti a dare una mano al governo. In che modo? Forse qualcuno pensa a una patrimoniale? Il ...

Cristina Parodi : "L'ascesa di Salvini è dovuta all'ignoranza. Fa Paura una politica basata sulla divisione" : "A cosa è dovuta l'ascesa di Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza. Mi fa paura vedere un tipo di politica che è basata sulla divisione, sui muri da erigere. Vorrei una politica che andasse incontro ai più deboli e che aiutasse questo Paese a risollevarsi in un altro modo". ...

Malori - panico e svenimenti nelle classi : scuola media evacuata - Paura per una polvere : paura e panico alla scuola media Einaudi di Terno d'Isola (Bergamo) che è stata evacuata questa mattina dopo che alcuni ragazzi hanno accusato dei malesseri e una studentessa è...

Veneto : Finco (Lega) - che Paura fa una bandiera con alle spalle storia millenaria? (2) : (AdnKronos) - Quanto alla partita sull’autonomia, aggiunge il capogruppo leghista, “Azzalin ha istituito un comitato per il ‘No’ in occasione del referendum dello scorso anno. Chi va contro la volontà dei veneti non ha diritto di parlare di queste cose. Quanto accade in questo percorso e quanto rius

Veneto : Finco (Lega) - che Paura fa una bandiera con alle spalle storia millenaria? : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - “Il consigliere Azzalin dovrebbe spiegare cosa significhi per lui ‘ambiguità identitaria’ perché non risulta alcuna ambiguità nell’esporre una bandiera istituzionale che già sventola fuori dal nostro palazzo. Che paura fa una bandiera che ha alle spalle una storia mille

MotoGp Thailandia : brutta caduta per Lorenzo - Paura ma nessuna frattura : BURIRAM - Tanta paura per Jorge Lorenzo nel finale della seconda sessione di libere in vista del Gp di Thailandia. Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall'infortunio al piede riportato ad ...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi? Avevo Paura che mi chiamassero al Gf Vip - per fortuna non l'hanno fatto!" : Fabrizio Corona, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa domani, venerdì 5 ottobre 2018, parla, per la prima volta, della ritrovata serenità familiare con l'ex moglie Nina Moric per il bene del figlio Carlos: Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona ...

Fabrizio Corona : " Silvia Provvedi? Avevo Paura che mi chiamassero al Gf Vip - per fortuna non l'hanno fatto!" : Fabrizio Corona, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa domani, venerdì 5 ottobre 2018, parla, per la prima volta, della ritrovata serenità familiare con l'ex moglie Nina Moric per il bene del figlio Carlos: Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona ...