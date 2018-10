PAUL ALLEN È MORTO | ADDIO AL CO-FONDATORE DI MICROSOFT Ultime notizie | messaggio di

Addio a PAUL ALLEN - fondatore di Microsoft con Bill Gates : aveva 65 anni : 'Come co-fondatore di Microsoft ha creato prodotti magici ed esperienze nuove, e nel farlo ha cambiato il mondo' aggiunge Nadella. Con la sua morte, 'il mondo ha perso un grande pioniere tecnologico' ...

NBA in lutto : morto PAUL G. Allen - proprietario dei Portland Trail Blazers : Duro colpo per tutti i fan dei Portland Trail Blazers: resa nota la morte del proprietario della franchigia, Paul G. Allen Brutta notizia per tutti i fan dei Portland Trail Blazers. È stata resa nota la morte, nella giornata di lunedì, del proprietario Paul Allen. Businessman, investitore e filantropo, Paul Allen è deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute ad un linfoma incurabile, con il quale conviveva dal 2009. L’annuncio è ...

Una finestra su PAUL Allen. L'addio al co-fondatore di Microsoft : Un'iniziativa che ha coinvolto migliaia di computer in tutto il mondo, scatenandoli sulle tracce di segnali provenienti dallo spazio. Dopo aver lasciato Microsoft ha realizzato un altro sogno nel ...

NBA in lutto : morto il proprietario dei Portland Trail Blazers PAUL G. Allen : Duro colpo per tutti i fan dei Portland Trail Blazers: resa nota la morte del proprietario della franchigia, Paul G. Allen Brutta notizia per tutti i fan dei Portland Trail Blazers. È stata resa nota la morte, nella giornata di lunedì, del proprietario Paul Allen. Businessman, investitore e filantropo, Paul Allen è deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute ad un linfoma incurabile, con il quale conviveva dal 2009. L’annuncio è ...

Bill Gates ricorda l'amico PAUL ALLEN : "Il mio cuore è spezzato. Il computer non esisterebbe senza di lui" : Bill Gates ha espresso in un messaggio il suo dolore per la morte di Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, morto a 65 anni dopo una lunga battaglia contro un linfoma. "Il mio cuore è spezzato per la morte del mio caro amico. Da quando eravamo a scuola fino alla fondazione della Microsoft è sempre stato un amico leale e un grande filantropo. Il personal computer non esisterebbe senza di lui" recita il messaggio.Paul Allen era nato ...

Chi era PAUL ALLEN - il cofondatore di Microsoft morto a 65 anni : (Foto: only media use / David Patton / Vulcan) Il destino nel passato. Così andrebbe ricordato Paul Allen, cofondatore di Microsoft assieme al più noto Bill Gates. Allen ha tenuto testa a un linfoma non Hodgkin per più di 35 anni, tumore che non gli ha dato modo di restare ancorato all’azienda con continuità, dovendosene allontanare per curarsi, ed è deceduto il 15 ottobre. Nonostante le difficoltà, ha guidato l’azienda di Redmond per un ...

È morto PAUL ALLEN - insieme a Bill Gates aveva fondato Microsoft : Paul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul Allenaveva 65 anni Paul Allen, morto lunedì a Seattle, e da decenni lotta con il male che l’ha ucciso un linfoma non Hodgkin. Il suo nome forse ai più non suona noto come quello di Bill Gates, ma i due, insieme hanno fondato Microsoft. Ad annunciare la morte è stata la famiglia del magnate, il 21esimo uomo più ricco al mondo secondo Forbes. A ...

Morto PAUL ALLEN - fondatore di Microsoft con Bill Gates : Allen Family Foundation per amministrare le sue donazioni: sempre all'insegna del progresso della scienza. Allen, l'amico di scuola Bill Gates che diede vita al sogno della Microsoft 'Aveva sempre ...

morto il co-fondatore di Microsoft PAUL Allen : morto il co-fondatore di Microsoft Paul Allen all'età di 65 anni, era un grandissimo filantropo e un appassionato di sport tanto da possedere ben due team, uno di football americano e uno di basket. Ha perso la sua battaglia dopo aver annunciato che il cancro del 2009 era tornato a bussare , più forte di prima. L'...

Morto PAUL ALLEN - fondò la microsoft con Bill Gates : Nonostante la sua uscita dall'azienda Allen rimase una vera e propria forza nel mondo della tecnologia e della filantropia, investendo miliardi di dollari nelle avventure imprenditoriali più ...

Addio a PAUL ALLEN - co-fondatore di Microsoft : aveva 65 anni - fu patron dei Blazers : Come co-fondatore di Microsoft ha creato prodotti magici ed esperienze nuove, e nel farlo ha cambiato il mondo'. NFL, Buffalo, Davis si ritira nell'intervallo, i compagni increduli: "Senza rispetto" ...

È morto il co-fondatore di Microsoft PAUL Allen : È morto il co-fondatore di Microsoft Paul Allen all'età di 65 anni, era un grandissimo filantropo e un appassionato di sport tanto da possedere ben due team, uno di football americano e uno di basket.Ha perso la sua battaglia dopo aver annunciato che il cancro del 2009 era tornato a bussare, più forte di prima. L'annuncio è arrivato dalla sua società Vulcan, specializzata nella gestione delle attività del magnate. Ora, un post sul suo profilo ...

È morto PAUL ALLEN - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. Some personal news: Recently, I ...

PAUL ALLEN è morto : addio al co-fondatore di Microsoft/ Ultime notizie - si è spento a soli 65 anni : Paul Allen è morto: addio al co-fondatore di Microsoft. Ultime notizie, si è spento a soli 65 anni a seguito di una lunga battaglia contro il cancro, purtroppo persa(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:17:00 GMT)