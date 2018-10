Pato torna al Milan? ' Ho già sentito Leonardo | Paquetá bravissimo e Ibra'

Simona Ventura torna single : Mara Venier l’aveva anticiPato su Instagram : Simona Ventura è tornata single. La sua storia con l’imprenditore Gerò Carraro è finita dopo 7 anni. Voci di rottura tra i due erano circolate già quest’estate, quando lui era stato paparazzato in vacanza con un’altra donna. Prontamente però SuperSimo aveva smentito il gossip. Ora pare proprio che non ci sia più niente da fare. La love story è al capolinea. Pensare che la presentatrice era diventata quasi una mamma per la ...

Papa Francesco nel tornare a Santa Marta è inciamPato ed è caduto : Piccolo incidente senza alcuna conseguenza per Bergoglio. Il Papa, oggi, rientrando a piedi dall’Aula del Sinodo a Casa Santa Marta

Papa Francesco è caduto : «InciamPato mentre tornava a Santa Marta» : Papa Francesco è caduto. Bergoglio oggi «nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto», ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke. La...

Papa Francesco caduto in strada : "è inciamPato - poi si è rialzato"/ "Tornava a Santa Marta dopo il Sinodo" : Piccolo incidente per Papa Francesco caduto in strada in Vaticano: 'è inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene', ha spiegato Greg Burke.

Papa Francesco caduto in strada : “è inciamPato - poi si è rialzato”/ “Tornava a Santa Marta dopo il Sinodo” : Piccolo incidente per Papa Francesco caduto in strada in Vaticano: "è inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava tornando a Santa Marta dopo il Sinodo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:48:00 GMT)

Phil Spencer torna in Giappone per incontrare svilupPatori e publisher : Phil Spencer è sempre stato molto attento alle richieste dei fan Xbox che desiderano giocare a giochi Giapponesi su Xbox One e, a tal proposito, ha viaggiato in Giappone per incontrare sviluppatori ed editori per negoziare la presenza di titoli di questo tipo sulla console.Di conseguenza, spesso vediamo i giochi Giapponesi in prima fila durante le conferenze di Microsoft in occasione di eventi come l'E3 e titoli inaspettati che spuntano su Xbox ...

Maccio CaPatonda a LeggoTv : «Sto per tornare in tv con la Giallappa's. Ma ora è al cinema con Pupazzi senza gloria : Ospite nei studi di Leggo.Tv Marcello Macchia, meglio conosciuto come Maccio Capatonda , attore, autore e comico conosciuto per la sua comicità particolare, nonsense, molto apprezzata anche sul web. ...