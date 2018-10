Parte il viaggio di Ocean Array Cleanup | il tubo mangia-plastica

TV - Rai Storia : “Italia : viaggio nella bellezza” racconta i guardiani della bellezza - dalla Parte del patrimonio : Un viaggio alla scoperta dei “ guardiani della bellezza ” attraverso le storie di grandi personaggi che hanno dedicato la loro vita alla ricerca e alla tutela dei nostri beni culturali. Gli archeologi e i soprintendenti pionieri – che si sono schierati, spesso in epoche e in contesti difficili, sempre “ dalla parte del patrimonio ” – sono i protagonisti di “Italia : viaggio nella bellezza ” , il programma di Rai Cultura in onda lunedì 1 ottobre ...

Pedofilia - papa Francesco in viaggio a Dublino per incontrare le vittime di abusi da Parte del clero : Due giorni per incontrare le famiglie di tutto il mondo e per visitare un Paese che attende da quasi quarant’anni la visita di un pontefice: è iniziato il viaggio di papa Francesco in Irlanda. Il pontefice atterrato a Dublino, incontrerà una rappresentanza della vittime di abusi da parte del clero, in occasione del Congresso mondiale delle famiglie. La visita di Bergoglio in uno dei paesi maggiormente colpiti dagli scandali, arriva pochi ...