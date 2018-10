Parma | il ds Faggiano fa il punto su voci di mercato ed infortuni | “Inglese via? Vi dico

Parma - Faggiano : 'La vittoria sull'Inter? Abbiamo pensato subito al Cagliari' : Daniele Faggiano , direttore sportivo del Parma , ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Cagliari: ' La vittoria contro l'Inter? Abbiamo gestito il successo al meglio, Abbiamo cercato di non far pesare troppo questa vittoria, ci siamo messi subito al lavoro in ...

Parma - Faggiano : “Bravi contro la Juve - Sepe valore aggiunto” : “Eravamo quasi riusciti a fermare la Juve, ma il verdetto ancora una volta ha dato ragione ai bianconeri. Spero che una tra Napoli, Inter, Roma e Milan svolgerà il ruolo di anti-Juve, ma mi rendo conto che non è facile competere con una società organizzata come quella bianconera”. Queste le parole del direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ai microfoni di Radio Marte. Il ds dei ducali ha speso qualche parola anche ...

Parma - l’annuncio di Faggiano : “abbiamo qualche problema con la lista da presentare alla Lega…” : Parma, il ds Faggiano ha rivelato qualche piccolo intoppo in merito alla lista da presentare alla Lega Serie A per il campionato Il ds del Parma Faggiano, ha svelato in conferenza stampa qualche piccolo problemino relativo alla lista da presentare per la Serie A dopo il calciomercato. “Prima di presentare i nuovi ragazzi, vorrei precisare alcune situazioni. Le liste si costruiscono con 17 Over, 4 giocatori cresciuti nei settori ...

Svincolati al Parma? Ecco la rivelazione del ds Faggiano : Parma, il ds Faggiano ha fatto il punto sulle mosse di mercato che il club ducale ha messo a segno ed anche sugli Svincolati Parma, il ds Faggiano ha parlato delle mosse di mercato messe in atto e delle voci che vorrebbero il club ducale ancora attivo per quanto concerne il mercato dei parametro zero. Parlando alla Gazzetta dello sport, il dirigente ha rivelato: “Svincolati? Non aspettatevi nessuno e, più in generale, nessuno si ...

Parma - Faggiano : 'Gervinho? Ci ho provato - il club ha fatto un sacrificio' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds del Parma Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione a pochi minuti dalla fine del mercato estivo: 'Tridente Biabiany-Inglese-Gervinho? Abbiamo anche attaccanti come Ciciretti, ...