Papa | manca volontà politica per sradicare fame nel mondo

Veronica Panarello - il papà : 'Parla sempre di Loris - le mancano le foto del figlio' : 'Ci siamo detti di farci forza e andare sempre avanti, per la Cassazione, che si sarebbe fatta la vera giustizia, quella che cerchiamo noi. Io le credo'. Lo ha detto Franco Panarello , padre di ...

Papa : "Tanti suicidi tra i giovani - manca passione" : "Quando leggo le notizie sui suicidi dei giovani , e sono tanti, ma cosa è successo lì? Almeno posso dire che in quella vita mancava 'passione' , qualcuno non ha saputo seminare le passioni per vivere"...