Paola Egonu Video | la schiaccatrice domina al Mondiale volley | seguirà le orme di Elisa

VIDEO Highlights Italia-Giappone - Mondiali volley femminile : le azzurre volano in semifinale - che show di Paola Egonu : L’Italia ha sconfitto il Giappone in una battaglia epica a Nagoya e ha così conquistato la qualificazione alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sulle Samurai al tie-break al termine di un incontro tiratissimo e sudato minuto dopo minuto, lottato punto dopo punto e risolto grazie allo show di un’inverosimile Paola Egonu. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Italia-Giappone ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica marcatrici! Duello stellare con Lonneke Sloetjes per la vittoria : Paola Egonu oggi è stata letteralmente mostruosa e ha trascinato l’Italia nella soffertissima vittoria contro il Giappone ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto si è caricata la squadra sulle spalle e ha messo segno addirittura 36 punti nei cinque tiratissimi set della già ribattezzata battaglia di Nagoya, un risultato che le permette di confermarsi in testa alla classifica marcatrici della rassegna iridata. Ora la 19enne ...

L'Italia ha battuto 3-2 il Giappone al termine di una maratona infinita ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno staccato il pass per la semifinale con un turno d'anticipo e domani si giocheranno il primato nella Pool E contro le campionesse d'Europa della Serbia.

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA IN SEMIFINALE! Azzurre eroiche - vinta la battaglia di Nagoya! Paola Egonu ultraterrena! : L’ITALIA vola in semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile al termine di una partita infinita contro il Giappone: dopo 132 minuti di battaglia letteralmente campale a Nagoya, la nostra Nazionale ha sconfitto le padrone di casa per 3-2 (25-20; 22-25; 25-21; 19-25; 15-13) e ha così staccato il pass per Yokohama dove venerdì scenderemo in campo contro una tra Cina e Olanda per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. ...

Paola Egonu - pallavolo femminile alle Final six grazie alle sue schiacciate : “Vola in cielo - ma i piedi sono rimasti per terra” : Ha 19 anni, l’apparecchio ai denti, le trecce colorate ed è la migliore attaccante del Mondiale di pallavolo femminile in Giappone, che lunedì approda alle Final six: 182 punti in nove partite. Definirla una rivelazione è sbagliato, questa è una conferma: la conferma che Paola Egonu è il miglior talento del volley italiano, rappresentante di questa nazionale vincente (nove partite vinte su nove, solo tre set persi) multietnica e giovane (l’età ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in lotta per attacco e muro - l’Italia vola : Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per ...

VIDEO Paola Egonu manda Evgeniya Startseva all’ospedale! Schiacciata da ko contro la russa - colpo violentissimo : Paola Egonu ha mandato all’ospedale Evgenya Startseva! Ovviamente involontariamente: l’opposto dell’Italia ha scaraventato una Schiacciata potentissima sul finale del quarto set della sfida alla Russia valida per i Mondiali 2018. La Panterona da vera indemoniata ha colpito la palleggiatrice avversaria con una furia inaudita e la regista russa è letteralmente andata al tappeto tanto che è stata portata in ospedale per degli ...

Mondiali Volley 2018 – Attenti a Paola Egonu : la schiacciata dell’azzurra è… letale [VIDEO] : Paola Egonu… letale con le sue schiacciate: la pallavolista italiana colpisce in pieno la Startseva, l’atleta russa ko Le azzurre della pallavolo hanno trionfato oggi, in Giappone, contro una tosta Russia, nel penultimo match della seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. Aggiudicandosi già la vittoria del secondo set, certe di aver conquistato un punto, le ragazze di coach Mazzanti hanno staccato il pass per la Final Six con ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : l’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...