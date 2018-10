blogo

: Paola Barale oggi a Vieni da me (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Paola Barale oggi a Vieni da me (Anteprima Blogo) - Varych4 : Paola Barale oggi a Vieni da me (Anteprima Blogo) - tvblogit : Paola Barale oggi a Vieni da me (Anteprima Blogo) -

(Di martedì 16 ottobre 2018), come consuetudine, l'appuntamento delle 14 di Rai1 è con il varietàda me. Come ogni giorno la conduttrice Caterina Balivo ospiterà nel suo studio ospiti che racconteranno le loro storie e uno di questi è una vecchia conoscenza della nostra televisione.Ci è giunta notizia poco fa che fra gli invitati alla puntata di, martedì 16 ottobre 2018 dida me ci sarà ancheda me () pubblicato su TVBlog.it 16 ottobre 2018 12:25.