Paola Barale a Vieni da me | Ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi della TV

(Di martedì 16 ottobre 2018) Nella puntata dida me andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1, passato del tempo lontano dalle telecamere è tornata in video. La showgirl si è raccontata tramite l'ormai affermata cassettieratrasmissione in cui personaggi del mondo dello spettacolo ripercorrono trattiloro storia professionale, attimi di vita familiare e gli amori più importanti.La scalata al successo diebbe inizio tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, prima con ilto ingresso nello studio de La Ruotain compagnia di Mike Bongiorno che la volle fortemente al suo fianco per 7 anni: Devo molto a Mike, se non fosse stato per lui io sono sarei qua. Mi ha insegnato la professionalità, a stare in uno studio televisivo mi ha insegnato ad essere puntualissima anche se lui non lo era mai. Non eravamo amici, non c'era confidenza con lui, era severo. Poi ...