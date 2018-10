romadailynews

: Palumbo: richiesta accesso due diligence e contratto politecnico: Roma – “Come commissione… - romadailynews : Palumbo: richiesta accesso due diligence e contratto politecnico: Roma – “Come commissione… - GianlucaBardell : #Maratona Roma:Palumbo,chiederò ad Anac per firma sentenza (ANSA) - ROMA, 08 OTT - 'Mi riservo di mandare una richi… - domy_palumbo : @paoloroversi Ciao Paolo to inviero' LA mia richiesta di amicizia su Facebook cosi' potro' seguirti meglio -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “Come commissione Trasparenza stiamo predisponendo ladiagli atti su tutto quanto riguarda la dueinterna sullo Stadio della Roma e parallelamente ilche l’amministrazione comunale ha stipulato coldi Torino. Vogliamo sapere nel dettaglio, in forza di quale norma il Campidoglio ha incaricato il- mediante affidamento diretto- di effettuare lo studio sulla mobilita’ nell’area in cui dovra’ sorgere il nuovo Stadio della Roma”. “Vorremmo poi capire con che tempi la Giunta comunale ha intenzione di farci avere i risultati di questo studio e sapere cosa ha intenzione di fare con le indicazioni che lo studio fornira’. Infine, in base a quale principio legislativo l’amministrazione stabilisce che le copie sui contenuti del dossier dovranno essere distrutte dal ...