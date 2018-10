Palio Straordinario | prove | ecco le 4 batterie VIDEO

Palio Straordinario - estratte le contrade - 40mila persone in piazza : Siena, 30 settembre 2018 - Sono Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio, Giraffa le dieci contrade estratte a sorte questo pomeriggio, in un sala del Palazzo Comunale , ...

Le contrade di Siena hanno votato a favore dell'organizzazione di un Palio straordinario : L'assemblea delle contrade di Siena ha votato a favore dell'organizzazione di un Palio straordinario dedicato al Centenario della fine della Prima guerra Mondiale su proposta del Consiglio nazionale delle associazioni d'arma. hanno votato a favore dieci delle diciassette contrade cittadine, un