Palermo | il comune taglia lo stipendio ai dipendenti che non pagano le tasse

Prc : necessario cambio di marcia per il Comune di Palermo : Adesso tocca al Sindaco avanzare una proposta politica ed una compagine amministrative adeguate alla visione della città per cui è stato eletto."

Palermo : Illuminazione pubblica - Comune approva progetto da 5 mln euro : Palermo , 1 set. (AdnKronos) - La Giunta comunale di Palermo ha approva to in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Efficientamento degli impianti di pubblica Illuminazione della costa SUD di Palermo ” dell’importo complessivo di 5 milioni di euro . Con la mede

Maltempo Palermo - rischio idrogeologico : il sindaco - “Comune esautorato” : “Ormai da 3 anni – spiega il sindaco Leoluca Orlando – il Comune di Palermo è stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è Infatti un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, ed un sub commissario ...