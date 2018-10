Palazzo Chigi | Numero chiuso a Medicina obiettivo di medio periodo

M5s - Filippo Attili - il videomaker di Renzi - criticato e poi riassunto a Palazzo Chigi : Confermato nel ruolo di videomaker ufficiale della presidenza del Consiglio, Filippo Attili , l'uomo che Luigi Di Maio voleva licenziare . Il fotografo di Renzi percepirà uno stipendio annuo di 37mila ...

«Abolito il numero chiuso a Medicina». Palazzo Chigi poi precisa : non subito : Un vero e proprio giallo intorno alla vicenda del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal ministro della Salute Giulia Grillo in...

Criticato e poi assunto Farsa 5s a Palazzo Chigi : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte conferma nella squadra di Palazzo Chigi il videomaker renziano che Luigi Di Maio voleva licenziare. Il ministro del Lavoro avrà cambiato idea? Oppure sarà stato costretto a ingoiare il rospo? Il premier nella riorganizzazione della macchina amministrativa ha deciso di affidarsi a Filippo Attili (nel tondo) per il ruolo di videomaker ufficiale della presidenza del Consiglio: stipendio annuo di 37mila ...

Palazzo Chigi : in manovra reddito cittadinanza e addio Fornero : Milano, 16 ott., askanews, - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 - ...

Vertice a Palazzo Chigi - da febbraio "quota 100" sulle pensioni : Roma, 15 ott. , askanews, - A febbraio parte la riforma delle legge Fornero sulle pensioni con l'adozione della "quota 100" , 62 anni anagrafici, 38 di contributi, . E' quanto filtra da fonti ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. M5S : «No a pace fiscale per evasori» : vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi con la presenza dei due vicepremier, del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Tra i temi all'ordine del giorno, quello...

Manovra - al via il pre-vertice a Palazzo Chigi : Salvini assente. Cercasi intesa sul decreto fiscale : ... questo pomeriggio , prima della riunione dell'Esecutivo ci sia un nuovo incontro al quale, oltre al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier Matteo ...