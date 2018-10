Pagine di diario e di battaglia La mia vita da precaria

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Oggi è uno di quei giorni in cui vorresti rimanere nel lettone e coprirti il viso con le lenzuola. Sperando che la mente non cominci a vagare, sperando di non vederti dall'alto, sperando che il tempo scorra e ritorni un altro mattino, più felice, più sereno, più tuo.Guardi fuori dalla finestra ed è ancora notte, sembra sempre la stessa notte che attraversa la tua, unacostruita giorno dopo giorno, senza mai pensare al domani, al futuro. Tanto sai che il tuo futuro sarà uguale al tuo passato.Seinel cuore, da troppi anni per sperare, per illuderti, per non conoscere quello che hai già vissuto. E nonostante ciò, non hai mai passato un giorno rinnegando la scelta di una, unanella Scuola, non hai mai respinto le battaglie da affrontare, mai respirato lentamente. Stai attraversando la precarietà con ...