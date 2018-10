Padre abusa della figlia per 9 anni La scoperta dopo la confessione della ragazza alla

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Per novehato: la ragazzina, ora adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio e si è confidata con la madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. Per questo un uomo di 45è stato arrestato dai militari dell'Arma, in provincia di Potenza, che hanno condotto le indagini coordinate dProcura. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che è separato damoglie e che dovrà rispondere di atti sessuali aggravati ai dminorenne.Secondo la stampa locale, laaveva 8quando sono iniziati gli abusi. L'uomo avrebbetodal 2009, sino al mese di settembre 2018. Si legge su Ufficio Stampa Basilicata.Gli atti sessuali si consumavano all'interno del nucleo familiare, per poi proseguire, fino all'ultimo periodo, anchela separazione d...