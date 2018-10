Padova : Gdf confisca beni per 50mila euro a ex funzionaria Inps - condannata per peculato (2) : (AdnKronos) - Il Tribunale di Padova, a seguito della ricostruzione effettuata dai Finanzieri della Compagnia di Cittadella, aveva emesso opposito decreto di sequestro preventivo sugli immobili intestati ai due coniugi fino a concorrenza dell’importo illecitamente distratto dalla dipendente dell’INP

Padova : Gdf sequestra 280mila accessori pericolosi - per un mln di euro (2) : (AdnKronos) - I militari operanti hanno provveduto al ritiro dal mercato dei prodotti, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sottoponendo a sequestro (amministrativo) 280.040 articoli, per un valore di mercato stimato di circa un milione di euro. Il titolare della ditta individual

Padova : Gdf sequestra 280mila accessori pericolosi - per un mln di euro : Padova, 8 ott. (AdnKronos) - Nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, i Baschi Verdi del Gruppo hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei ben

Padova : Gdf - operazione 'Gold Trash' - danni erariali per oltre 1 - 5 mln di euro (2) : (AdnKronos) - Il danno erariale, determinato in 1.532.291 di euro è derivato dal maggior prezzo pagato dalla partecipata pubblica in sede di “proroga tecnica” rispetto al medesimo servizio reso nell’ambito dell’appalto precedente, poi scaduto. Inoltre, un ulteriore danno economico è da ricondurre al

Padova : Gdf - operazione 'Gold Trash' - danni erariali per oltre 1 - 5 mln di euro : Padova, 3 ott. (AdnKronos) - La Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella ha concluso una complessa attività in materia di spesa pubblica riguardante appalti affidati da una multi-utility con sede nell’alta Padovana, società “in house” partecipata da 75 comuni delle province di Padova, Trevis

Padova : Gdf ritira dal mercato 2 - 5 mln articoli bigiotteria pericolosi : Padova, 27 set. (AdnKronos) - L’intensificazione delle attività del Gruppo della Guardia di Finanza di Padova, svolte nella cornice del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale patavino, ha portato all’individuazione

Padova : Gdf scopre piantagione di marijuana : Padova, 19 set. (AdnKronos) - Negli scorsi giorni, nell’ambito della quotidiana attività di monitoraggio del territorio in esecuzione del Dispositivo Permanente per il Contrasto dei Traffici Illeciti organizzato dal Comando Provinciale di Padova, militari della Compagnia di Cittadella, su attivazion

Padova : Ascom - bene sequestri Gdf al Centro Ingrosso Cina : Padova, 14 set. (AdnKronos) - "Lodevole l'azione di contrasto della Guardia di Finanza, ma forse, visto che in quei locali la contraffazione è la norma, è arrivato il momento di cambiare strategia". Prende spunto dall'ennesimo sequestro ad opera della Fiamme Gialle al Centro Ingrosso Cina il preside

Padova : Ascom - bene sequestri Gdf al Centro Ingrosso Cina (2) : (AdnKronos) - La sentenza in questione è piuttosto recente (è dello scorso 4 luglio) e definisce molto chiaramente il potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abus

Padova : Gdf sequestra 150mila articoli di moda 'taroccati' (2) : (AdnKronos) - Si tratta, in particolare, di accessori moda sempre costituti da fibbie, fiocchi, etichette e medagliette, ma che non recavano alcun marchio distintivo. Il responsabile di quest’ultima violazione è stato segnalato alla locale Camera di Commercio ai fini dell’irrogazione della prescritt