Pace fiscale | s' impone il M5s E il condono diventa mini

ilgiornale

: Vi saluto in diretta dal Consiglio dei ministri! Dopo averlo dimostrato su immigrazione e sicurezza, anche sui temi… - matteosalvinimi : Vi saluto in diretta dal Consiglio dei ministri! Dopo averlo dimostrato su immigrazione e sicurezza, anche sui temi… - riotta : La 'pace fiscale': 1) Cittadino paga le tasse e zitto 2) Evasore evade poi patteggia per due centesimi il condono t… - AndreaMarcucci : Vi ricordate #DiMaio ed i #5stelle tuonare contro i condoni? Era un'altra bugia, il governo parolaio lo ha appena a… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Per la Lega di Matteo Salvini il braccio di ferro con i pentastellati sullasi è concluso con una sconfitta. L'intesa raggiunta nel prevertice di maggioranza prima del Consiglio deistri ha dato il via libera a una versione light della sanatoria. Innanzitutto, il tetto di reddito da far emergere è stato abbassato a 100mila euro. La Lega era partita da un milione scendendo poi a 500mila euro e cercando di chiudere a quota 200mila. In secondo luogo, non ci sono più le tre aliquote (6%, 15%, 25%) modulate in base al reddito del contribuente, ma un'aliquota unica del 20 per cento. Infine questo regime di tassazione si applicherà al maggiore imponibile Irpef dei 5 anni precedenti denunciato tramite una dichiarazione integrativa con un massimo dichiarabile pari a un terzo dell'imponibile dell'anno precedente. In buona sostanza, i 100mila euro valgono per intero solo per ...