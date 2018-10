ilfattoquotidiano

: Orlando: “Valori positivi del M5s fagocitati da Salvini, c’è rischio per la democrazia. Pd? Me ne tengo lontano”… - Cascavel47 : Orlando: “Valori positivi del M5s fagocitati da Salvini, c’è rischio per la democrazia. Pd? Me ne tengo lontano”… - italianaradio1 : Orlando: “Valori positivi del M5s fagocitati da Salvini, c’è rischio per la democrazia. Pd? Me ne tengo lontano” - italianaradio1 : “Il patrimonio positivo di valori che il M5s ha utilizzato ed evocato rischia di dissolversi nel braccio di ferro t… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Il patrimonio positivo di valori che il M5s ha utilizzato ed evocato rischia di dissolversi nel braccio di ferro tra Di Maio e. Alla fine chi ne pagherà il conto non sarà il ministro dell’Economia, ma lain Italia”. Intervista, in esclusiva, del Fatto.it al sindaco di Palermo, Leoluca, sui temi dell’attualità politica: il rapporto tra i due partiti di governo, M5s e Lega, il ruolo delle opposizioni, la ricerca del Partito democratico (a cuisi è iscritto da nove mesi) di una propria identità e il futuro dell’Italia. “Oggi riscontro un populismo dell’intolleranza che ricorda il primo Mussolini. Siamo in una fase storica pre-fascista”. L'articolo: “Valoridel M5sda, c’èper la. Pd? Me ne tengo lontano” proviene da Il Fatto Quotidiano.