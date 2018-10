Ora Di Maio prende in giro pure i truffati dalle banche

Tagli ai vitalizi - via libera pure al Senato | M5s festeggia - Di Maio avvisa : "Ora le Regioni" : Il provvedimento è passato senza i voti dei Senatori di Forza Italia e del Partito democratico che sono usciti al momento del voto

Notizie spread ultima Ora - aggiornamento in tempo reale : spread sotto quota 300. Di Maio replica a Juncker : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Vitalizi - Di Maio : 'Ora tocca alle Regioni' : 'Dopo Camera e Senato tocca alle Regioni. Non deve restare nemmeno un Vitalizio in Italia'. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro al Mise con gli assessori regionali sui Centri per l'impiego. ...

Lo spread cala. Salvini : "MigliOra vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

Manovra - Di Maio : 'E' nuovo contratto sociale'. Salvini : 'Non moltiplica pani ma migliOra la vita' - : Cosi' il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri sera in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Quanto alla Manovra, per Tria è 'espansiva' e c'è una 'gradualità completa delle riforme'. 'Questa idea ...

Tensioni Di Maio-Salvini - Ora il summit : 16.53 Nuovo vertice di governo sul Decreto fiscale prima del Cdm. Al summit con il premier anche Salvini e Di Maio dopo le Tensioni sulla pace fiscale. Stamane i vicepremier hanno disertato pre-vertice Lega e M5S cercano un'intesa prima del CdM. Salvini ha avvertito: "E' nel contratto" che M5S e Lega hanno siglato. Ma fonti vicine a Di Maio: "Aiutare i cittadini che sono in difficoltà nelle grinfie di Equitalia è nel contratto. La pace ...

PecOraro Scanio : «Di Maio - il cambiamento climatico conta quanto il reddito di cittadinanza» : Il secondo partito più votato: alle elezioni di domenica, in Baviera, i Verdi hanno sfondato con il 17,8% (+9,2 rispetto al 2013), e sono diventati la seconda forza della Land e i possibili alleati di Governo dell’Unione Cristiano Sociale (Csu), il partito che ha vinto. Un risultato molto lontano da quelli ottenuti dai Verdi in Italia. Perché? «Intanto, perché il nostro Paese è in tutto diverso dalla Germania: i tedeschi hanno una cultura ...

Manovra - vertice di maggiOranza in mattinata senza Di Maio e Salvini : Presente il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , arrivato verso le ore 10 puntuale per la riunione convocata alle 10:30. Ad attenderlo il Premier Giuseppe Conte ed il sottosegretario alla ...

Ciclismo – Ritiro Pellizotti - Nibali ed il suo pensiero (social) per Franco : “ad MaiOra Direttore!” : Franco Pellizotti si ritira dopo Il Lombardia, Vincenzo Nibali lo saluta sui social da collega e da amico! Dopo Il Lombardia, Franco Pellizotti ha smesso i panni da ciclista professionista per sedersi tra i dirigenti della Bahrain Merida. Il corridore italiano, all’età di 40, ha detto addio Ciclismo ed ha messo un punto ad una carriera degna di nota. Tra i colleghi pronti a ringraziare ed a fare un in bocca al lupo a Pellizotti anche ...

Di Maio agli studenti : vediamoci per migliOrare la scuola : Roma,, askanews, - vediamoci per inserire nella manovra emendamenti a favore della scuola e del diritto allo studio. E' l'appello lanciato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di ...

Di Maio-Tria - rottura su Alitalia. E Ora il professore è in bilico : «Quante divisioni ha il ministro del Tesoro?» : L’origine dello scontro nelle nomine di (e nel disegno politico su) Cassa depositi e prestiti, l’atto più clamoroso l’esultanza sul balcone di palazzo Chigi a consiglio dei Ministri ancora in corso. Fino a venerdì

Per Alitalia Ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi Di Maio : nessuna lite con Tria : Nuovo vertice tra Di Maio e i sindacati: il vicepremier prevede una newco con una dotazione di 2 miliardi grazie all’aiuto di Fs e Cassa depositi e prestiti ma esclude tagli all’occupazione. Tria: nessun intervento del Mef

