Olimpiadi Giovanili LIVE | day 6 a Buenos Aires

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili 2018 : la cinese Zhang vince l’oro nel ricurvo femminile individuale. Argento per Canales - bronzo a Son : La quinta e penultima giornata di gare di Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires si è conclusa con il trionfo finale della cinese Mengyao Zhang nella finale dell’arco olimpico individuale femminile contro la spagnola Elia Canales. L’asiatica ha coronato una due-giorni di scontri diretti impeccabile con un’ottima prestazione nell’atto conclusivo, in cui ha imposto la propria classe sopraffina a ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : risale l’Italia al maschile - ancora in corsa per il podio : Penultima giornata di gare in quel di Buenos Aires per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018. Oggi è andata in scena la prova di cross country (mountain bike) nello short circuit, ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Risalgono posizioni gli azzurri al maschile: settimo Simone Avondetto, nono Tommaso Della Valle nella gara vinta da Erik Fetter (Ungheria) davanti a Fedorov (Kazakistan) e Kess (Lussemburgo). La ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia eliminata dall’Ucraina ai quarti di finale : Si conclude ai quarti di finale il torneo dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Basket 3×3 in corso a Buenos Aires. I ragazzi allenati da Andrea Capobianco sono stati eliminati dall’Ucraina col punteggio di 14-11 e non scenderanno dunque in campo domani nelle partite che varranno l’assegnazione delle medaglie. L’andamento è stato in tutto e per tutto simile a quello visto nell’incontro col Belgio nel girone: ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel beach volley! Volpe in finale nella piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di martedì 16 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : Decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 16 ottobre.

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Junjie Lian il migliore nei preliminari dalla piattaforma. Antonio Volpe (11°) in finale : Penultimo giorno di gare dei Tuffi a queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Nella piscina sudamericana è andata in archivio la fase preliminare della gara maschile della piattaforma che, avente 12 iscritti al via, non è stata utile per selezionare la top12 dell’atto conclusivo quanto per consentire agli atleti di provare i propri salti e decidere l’ordine di partenza della finale. Il migliore è stato il cinese ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 17 ottobre. Tutte le gare e le finali : mercoledì 16 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la penultima giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la ...

VIDEO Giorgia Villa vince l’oro al corpo libero alle Olimpiadi Giovanili! Esercizio stellare - l’azzurrina chiude col botto : Giorgia Villa ha fatto saltare definitivamente il banco alle Olimpiadi Giovanili 2018 chiudendo la sua avventura a Buenos Aires con addirittura tre ori e quattro medaglie complessive (va aggiunto l’argento alle parallele asimmetriche). Dopo i trionfi stellari nel concorso generale e al volteggio, l‘azzurrina si è consacrata al corpo libero dove ha vinto uno strepitoso titolo e chiudendo così con il botto la propria carriera tra le ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi martedì 16 ottobre è in programma la decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi martedì 16 ottobre alle ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia consolida il quinto posto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili (MARTEDI’ 16 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Torneo a squadre miste a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si è concluso senza sussulti patriottici per l’Italia il Torneo a squadre miste del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto ancora un trionfo della Cina, che aveva portato a casa anche i due tornei di singolare. Ancora battuto il Giappone, bronzo per Cina Taipei. Nella finale per l’oro la Cina ha ...