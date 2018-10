Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di martedì 16 ottobre e tutti i podi

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Junjie Lian il migliore nei preliminari dalla piattaforma. Antonio Volpe (11°) in finale : Penultimo giorno di gare dei Tuffi a queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Nella piscina sudamericana è andata in archivio la fase preliminare della gara maschile della piattaforma che, avente 12 iscritti al via, non è stata utile per selezionare la top12 dell’atto conclusivo quanto per consentire agli atleti di provare i propri salti e decidere l’ordine di partenza della finale. Il migliore è stato il cinese ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 17 ottobre. Tutte le gare e le finali : mercoledì 16 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la penultima giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : occasioni nel basket 3×3 - nella ritmica e nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

VIDEO Giorgia Villa vince l’oro al corpo libero alle Olimpiadi Giovanili! Esercizio stellare - l’azzurrina chiude col botto : Giorgia Villa ha fatto saltare definitivamente il banco alle Olimpiadi Giovanili 2018 chiudendo la sua avventura a Buenos Aires con addirittura tre ori e quattro medaglie complessive (va aggiunto l’argento alle parallele asimmetriche). Dopo i trionfi stellari nel concorso generale e al volteggio, l‘azzurrina si è consacrata al corpo libero dove ha vinto uno strepitoso titolo e chiudendo così con il botto la propria carriera tra le ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi martedì 16 ottobre è in programma la decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi martedì 16 ottobre alle ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia consolida il quinto posto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili (MARTEDI’ 16 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Torneo a squadre miste a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si è concluso senza sussulti patriottici per l’Italia il Torneo a squadre miste del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto ancora un trionfo della Cina, che aveva portato a casa anche i due tornei di singolare. Ancora battuto il Giappone, bronzo per Cina Taipei. Nella finale per l’oro la Cina ha ...

Canoa slalom - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lucrezia Zironi fuori agli ottavi nel kayak - è quindicesima : Si sono disputate le prime due finali della Canoa slalom alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese maschile e nel kayak femminile, dove l’azzurrina Lucrezia Zironi chiude quindicesima. Oggi le ultime due finali, con l’italiana che non prenderà parte alla gara nella canadese. Nel kayak femminile oro alla slovacca Emanuela Luknarova, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel trampolino da tre metri chiude settima Chiara Pellacani : Si è chiusa al settimo posto per Chiara Pellacani la finale del trampolino da tre metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrina purtroppo ha peggiorato il piazzamento delle eliminatorie, dove aveva chiuso terza. Oro alla cinese Lin Shan, argento alla russa Uliana Kliueva, bronzo alla statunitense Bridget O’Neil. La cinese, dominante in qualifica,si è ripetuta in finale, chiudendo a quota 505.50, ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : titoli ad Argentina e Nuova Zelanda. Due argenti per la Francia : Giornata conclusiva per il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli vi erano sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si sono affrontate per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia era assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini l’argentina, che aveva chiuso al primo posto il ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Martina La Piana vola in semifinale e insegue la medaglia. Naichel Millas eliminato : L’Italia della Boxe rimane in corsa per conquistare una medaglia alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Martina La Piana, infatti, ha sconfitto l’indiana Jyoti per decisione unanime (5-0) e si è così qualificata alle semifinali della categoria 51 kg garantendosi quantomeno la possibilità di combattere per il bronzo: un tabellone davvero molto spoglio ha permesso all’azzurrina di ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Martina La Piana vola in semifinale - medaglia sicura. Naichel Millas eliminato : L’Italia della Boxe tornerà a casa con almeno una medaglia dalle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Martina La Piana, infatti, ha sconfitto l’indiana Jyoti per decisione unanime (5-0) e si è così qualificata alle semifinali della categoria 51 kg garantendosi quantomeno il bronzo: un tabellone davvero molto spoglio ha permesso all’azzurrina di garantirsi un posto sul podio vincendo ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa chiude col botto - Campionessa al corpo libero! Tris di ori - ora si vola tra le grandi : Una chiusura con il botto, da vera Campionessa che ha voluto salutare con l’ultimo sigillo da numero uno. Giorgia Villa non si accontenta e conquista la medaglia d’oro al corpo libero alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina): l’azzurrina, che aveva già trionfato nel concorso generale e al volteggio, domina anche l’atto conclusivo al quadrato e conquista il terzo titolo in questa rassegna ...