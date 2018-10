Olimpiadi 2024 | Malagò sicuro | “andando a dama con la candidatura di Roma | avremmo

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il presidente del CONI ha sottolineato come laai Giochi delsi sarebbe risolto in Italia il problema stadi “Ieri al Quirinale, in occasione dei 120 anni della Figc, si parlava del tema degli stadi. Se fossimo andati acon ladi, oggi il problema degli stadi sarebbe già stato risolto“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, all’indomani dei rilievi fatti all’Italia dal numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, sulla condizione degli stadi nel calcio italiano. Partecipando a un convegno al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ insieme a Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e attuale Ad di Lamborghini,ha anche rivelato che avrebbe affidato proprio a lui la presidenza del comitato organizzatore dipoi naufragata: “Quando volevamo ...