Ok dal Senato al taglio dei vitalizi | festa M5s fuori da palazzo Madama

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono Paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Legittima Difesa - dl al Senato. Lega : “Chi si difende in casa sarà protetto dallo Stato” : È stato depositato il nuovo testo riguardante la riforma sulla Legittima Difesa: il relatore è il presidente della commissione Giustizia al Senato, Andrea Ostellari. Basterà una situazione di "grave turbamento" per riconoscere la Legittima Difesa, che sarà sempre attribuita all'atto di protezione del proprio domicilio, azienda, o beni.Continua a leggere

Usa - ok dalla commissione Giustizia alla nomina di Kavanaugh : ora il voto in Senato. Ma repubblicano chiede il rinvio : Brett Kavanaugh passa il primo esame. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nomina alla Corte suprema del giudice conservatore, nonostante le accuse di aggressione sessuale da parte di tre donne. Ora la nomina dovrà essere confermata in seduta plenaria dal Senato. Si sono espressi a favore i repubblicani, contro i democratici. Il voto sulla nomina del conservatore, scelto dal presidente Donald Trump, avviene un giorno dopo davanti ...

Hugh Jackman “Gary Hart? Intelligenza sopra la media”/ Lo scandalo del senatore americano rivive in un film : Hugh Jackman “Gary Hart? Intelligenza sopra la media”. Lo scandalo anni '80 del senatore americano rivive nel film "The front runner" con protagonista l'attore australiano(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:40:00 GMT)

dal calcio alla politica e ritorno - ma con uno scranno al Senato : Galliani nuovo ad del Monza : Dal calcio alla politica, e poi ancora al calcio mantenendo un piede, o meglio uno scranno, in politica. Il Senatore di Forza Italia Adriano Gallianiè a un passo dal diventare amministratore delegato del Monza. Il manager 'prestato alla politica',

Seggiolini antiabbandono - arriva il si del Senato. Obbligatori dal 1 luglio 2019 : Il Senato ha approvato in via definitiva, senza apportarvi modifiche, il ddl n°766 sull’introduzione dei dispositivi di sicurezza antiabbandono dei bambini più piccoli in auto. Il via libera della Camera c’era stato già nel mese di agosto, dunque il provvedimento diverrà legge a tutti gli effetti. Toccherà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanare entro 60 giorni un decreto in cui vengano indicati i criteri tecnici e ...

Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato/ Ultime notizie - provvedimento diventa legge : Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento diventa legge dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:18:00 GMT)

La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre dalla commissione Giustizia del Senato. La commissione è l’organo che dovrà decidere se The post La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato ...

Aborto - scontro tra Zucconi e Pillon/ Video - attacco al senatore della Lega : "Non risponde? Fuori dalle p..." : Aborto, scontro tra Vittorio Zucconi e Simone Pillon/ Ultime notizie Video, attacco al senatore della Lega in diretta: "Non risponde? Fuori dalle p..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Rutelli lancia 'Videocittà' - dalle periferie al Senato" : ... eventi e appuntamenti di aggregazione che vedranno come protagonisti alcuni tra i più importanti brand del panorama internazionale della moda; premi Oscar e rappresentanti del mondo del cinema e ...

Scandalo Forteto - Senato dà ok unanime a commissione d'inchiesta : L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge che prevede l'istituzione della commissione d'inchiesta bicamerale sulla cooperativa toscana del "Forteto", una comunità dove per circa 30 ...

Vaccini - Burioni : “Non è tollerabile quanto detto dal Senatore Arrigoni” - “se dice che il sughero va a fondo - il sughero comunque galleggia” : Il Prof. Roberto Burioni è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo la cancellazione dell’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza Vaccini di frequentare nidi e materne e riguardo le dichiarazioni del Senatore della Lega, Paolo Arrigoni. “E’ una vittoria di tutti, della ragione, della ...

CALDEROLI : "HO RISCHIATO DI MORIRE PER UNA ZANZARA"/ Encefalite virale : senatore colpito dalla "West Nile"? : Roberto CALDEROLI, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per Encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:25:00 GMT)

Senato - Casellati : “Taglio stipendi a chi lavora poco”/ “Vitalizi? Valuteremo metodo - nuove regole dal 2019” : Senato, Casellati: “Taglio stipendi a chi lavora poco. Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”. Le ultime notizie: il piano del governo per ridurre i costi della politica(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:06:00 GMT)