Giornata Mondiale dell’Alimentazione - Mattarella : rinnovare ogni sforzo per raggiungere l’Obiettivo “Fame Zero” : “Nel celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la comunità internazionale è invitata a rinnovare ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo Fame Zero entro il 2030“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “L’appuntamento odierno fotografa un momento critico per lo stato di nutrizione del pianeta. Il numero delle persone che soffre la fame è in aumento. Le donne e i ...