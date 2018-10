Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019 | prime date e città per il “concerto della vita” con

Fedez - tour nei palazzetti nel 2019 / L'annuncio su Instagram : "Un Nuovo viaggio tra adrenalina e incertezze" : Fedez annuncia su Instagram il nuovo tour che si terrà nei palazzetti nel 2019. L'annuncio svela: "Un nuovo viaggio tra adrenalina e incertezze"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:40:00 GMT)

Claudio Baglioni - via al Nuovo tour : «La mia notte di note lunga cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Un Nuovo tour di Amy Winehouse nel 2019 col suo ologramma : omaggio alla memoria o sfruttamento? : Nonostante ci abbia lasciati nel 2011 a soli 27 anni, ci sarà un nuovo tour di Amy Winehouse, la cui realizzazione sarà permessa dalle nuove tecnologie. I fan avranno l'opportunità di assistere alle performance di un suo ologramma, a partire dal quale sono stati ideati dei concerti che andranno a costituire un vero e proprio tour. Mitch Winehouse, il padre della cantante spesso accusato di averla sfruttata quando era in vita e di lucrare ...

“Ancora Qui” - Nuovo album e tour per Michele Cristoforetti - in radio dal 12 Ottobre con il singolo “Libera” : ALL MUSIC NEWS “Ancora Qui”, nuovo album e tour per Michele Cristoforetti , in radio dal 12 Ottobre con il singolo “Libera” A due anni dalla sua ultima pubblicazione “Muoviti”, il cantautore trentino Michele Cristoforetti ritorna in scena con un nuovo album intitolato “Ancora Qui”, carico di forti emozioni e di sorprese. Alternandosi tra l’attività di sviluppo motori presso un reparto corse Ferrari e la sua musica, ...

Harlem Globetrotters - Nuovo tour in Italia nel 2019 : Roma, 11 ott., askanews, - La squadra di pallacanestro più famosa del mondo torna in Italia con 5 entusiasmanti partite-spettacolo a Milano, Firenze, Venezia, Casale Monferrato e Reggio Emilia: è già caccia al biglietto per i funamboli del pallone a spicchi che si ...

Emis Killa : ecco le date dell’instore tour del Nuovo album “Supereroe” : Si parte venerdì 12 ottobre The post Emis Killa: ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Supereroe” appeared first on News Mtv Italia.

Benji & Fede hanno annunciato le date del Nuovo instore tour : A supporto di “Siamo Solo Noise Limited Edition” The post Benji & Fede hanno annunciato le date del nuovo instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Prezzi dei biglietti per Ultimo in tour nel 2019 con Colpa delle favole - da maggio nei palazzetti per il Nuovo album : I Prezzi dei biglietti per Ultimo in tour nel 2019 sono disponibili alla fine di questo post. Colpa delle favole tour 2019 di Ultimo farà tappa nei palasport della penisola la prossima primavera, dal 5 maggio al 2 giugno, e segue l'uscita del nuovo disco di inediti di Ultimo atteso per i primi mesi del prossimo anno. Colpa delle favole, questo il titolo del successore di Peter Pan, non ha ancora una data di uscita ma è certo che arrivi nei ...

Il Pal’Art Hotel di Acireale è tra le 10 date del Nuovo tour di Ultimo : unica data siciliana il 2 giugno : Biglietti disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 di mercoledì 10 ottobre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore

Salvimaio - il Nuovo spettacolo di e con Andrea Scanzi. Le date del tour : Salvimaio Il nuovo spettacolo teatrale di e con Andrea Scanzi Cos’è questa “Terza Repubblica” di cui tanto si parla dopo il voto del 4 marzo? Esiste o è solo propaganda? Che diavolo sta succedendo in Italia? Di Maio e Salvini sono destinati a stare insieme a lungo? Che fine ha fatto la sinistra? Renzi si farà davvero il suo partitino alla Macron o infierirà fino in fondo su quel che resta del Pd? Sono alcune delle domande che Andrea Scanzi si ...

Nuovo tour per Ultimo che fa tappa a Jesolo : Il video, pubblicato a dicembre 2017, ad oggi ha superato 23 milioni e mezzo di visualizzazioni Fra i prossimi spettacoli al Palazzo del Turismo troviamo il ritorno sulle scene di Beppe Grillo, il 9 ...

Annunciato il Nuovo singolo di Cesare Cremonini a un mese dall’avvio del tour : audio e testo : Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari. Il prossimo estratto dall'ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese dall'avvio delle date nei palasport che saranno aperte dal concerto al Palabam di Mantova nel quale l'artista bolognese terrà la data di apertura. Dopo Poetica, con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico, ma anche Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir, Cesare Cremonini è ora pronto a ...

Le date dell’instore tour di Irama per Giovani - il Nuovo album in uscita ad ottobre : Le prime date dell'instore tour di Irama per Giovani sono state annunciate. La prima parte del calendario di instore è stato comunicato oggi sui social network e comprende numerosi appuntamenti firmacopie in tutta Italia. Giovani è il nuovo disco di inediti di Irama in uscita il 19 ottobre con Warner Music. Il 5 ottobre è stata resa disponibile una speciale versione autografata dall'artista su Amazon, esaurita nel giro di poche ...

Colpa delle favole tour 2019 di Ultimo con il Nuovo album : date e biglietti in prevendita : Ultimo annuncia le date del tour 2019 che prende il nome dal titolo del nuovo album. Il nuovo disco di inediti del vincitore in carica del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte è Colpa delle favole e sarà presentato attraverso un tour di concerti che farà tappa nei palasport italiani la prossima primavera. Mail tour 2019 di Ultimo partirà il 5 maggio da Firenze per un concerto al Mandela Forum e continuerà all’Unipol Arena di Casalecchio ...