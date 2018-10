Nuovi eventi per Destiny 2 il 16 ottobre | orario e dettagli Stendardo di Ferro e Festa

optimaitalia

(Di martedì 16 ottobre 2018) Oggi è un giorno importante per tutti i giocatori di2, dato che arriveranno dueche ravviveranno il gioco. Bungie e Activision hanno ricordato che a partire dalle 19:00 ora italiana di oggi 16inizieranno lodie ladelle Anime Perdute. Vediamo di cosa si tratta.LodiI veterani lo conoscono bene: inizierà come detto alle 19:00 per finire alla stessa ora di martedì 23. Bungie ha detto di aver lavorato molto duramente a una versione rinnovata e migliorata del sistema di ricompense. Tutto questo sempre in base ai feedback ricevuti dai giocatori. In questo caso ogni taglia offrirà una ricompensa che tenderà ad aumentare il livello di Potere dei Guardiani. ecco tutti gli incarichi:Tutto in una settimana: uccisioni ridotte da 250 a 150Per la precisione: uccisioni ridotte da 100 a 50Portatore di Luce: uccisioni ...