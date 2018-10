AutoPostale : via libera alla Nuova organizzazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuova Rc auto : sconti al sud ma con rincari al nord : Prezzi più bassi per la Rc auto al Sud. Questo ha annunciato il Governo nell’ambito della manovra economica varata lunedì 15 ottobre e ancora non è noto un testo di legge che consenta di capire come l’obiettivo verrà raggiunto. Ma ci sono due certezze: le compagnie assicurative sono contrarie ed era già partito un confronto per una riforma complessiva dei criteri tariffari...

Eleonora Giorgi - Nuova gaffe al GF Vip : “Tossico e autolesionista” : Grande Fratello Vip 3: Eleonora Giorgi parla di un personaggio famoso E’ notte fonda e la diretta del Grande Fratello Vip è ormai terminata da tempo, ma i coinquilini della Casa si sono ritirati in giardino per commentare quanto accaduto e per parlare di svariati argomenti. Eleonora Giorgi, durante un dialogo con Benedetta Mazza, ha fatto un’altra gaffe delle sue, che hanno obbligato le telecamere del reality a spostare ...

Auto elettriche : cresce la vendita in Europa - in Norvegia 1 Nuova auto su 3 è elettrica : Le auto elettriche sono sicuramente il futuro della mobilità urbana e non solo, bisogna fare i conti con la realtà che vede i carburanti fossili in rapido esaurimento, cosa che tutti sanno, ma che nessuno leggi di più...

Toyota : promuove Nuova divisione auto ecologiche

Ambiente : Toyota promuove Nuova divisione per auto ecologiche : L’agenzia Kyodo ha riferito che Toyota avrebbe fondato una nuova divisione per incrementare gli investimenti e coordinare lo sviluppo della produzione e il progresso della tecnologia delle auto a zero emissioni. La prima casa auto giapponese intenderebbe aumentare la manifattura di auto a basso impatto ambientale per incrementare la propria presenza sul mercato cinese e nei paesi europei, dove le direttive anti inquinamento sono sempre più ...

Avellino - bus in scarpata : Nuova tegola su Autostrade : Il pm ha chiesto 10 anni di reclusione per l'ad Castellucci a processo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Il bus il 28 luglio 2013 precipitò dal viadotto Acqualonga, sull'autostrada ...

L’Africa sarà la Nuova frontiera dell’auto? Forse - ma resta una scommessa : E se la nuova frontiera commerciale dell’automobile fosse quella africana? Secondo le previsioni dell’Opec, entro il 2040 il parco auto circolante del continente nero crescerà del 50%, arrivando a 90 milioni di veicoli, contro i 59 di oggi. Numeri che fanno gola a colossi come Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai e Toyota, vogliosi di colonizzare le strade africane coi loro prodotti: per questo il Wall Street Journal è convinto che L’Africa ...

La Nuova autostazione di via Renon in funzione dal 9 dicembre : BOLZANO . Il gruppo ha analizzato i prossimi step di interesse cittadino e discusso la strategia di comunicazione congiunta. Dal 17 ottobre, il traffico tornerà a circolare regolarmente sul tratto ...

La Nuova Peugeot 508 premiata con il Design Award di Automotive News Europe : Ogni anno, Automotive News Europe premia le personalità che si sono distinte per aver dato un contributo particolarmente...

A Nuova PEUGEOT 508 il Design Award di Automotive News Europe : Il 1° ottobre, Pierre-Paul Mattei, responsabile Stile di Nuova PEUGEOT 508, ha ricevuto il premio Eurostar Design 2018 per la Nuova berlina del Leone. Ogni anno, Automotive News Europe premia le personalità che si sono distinte per aver dato un contributo particolarmente innovativo all’Automotive. La giuria di Automotive News Europe ha voluto premiare il lavoro […] L'articolo A Nuova PEUGEOT 508 il Design Award di Automotive News Europe ...

Renault - a Parigi Nuova Kadjar e l'auto robot di lusso Ez-Ultimo : Parigi, askanews, - La Renault svela al salone dell'auto di Parigi l'auto robot di lusso Ez-Ultimo e la nuova versione del suv Kadjar. "Noi presentiamo tre concept - afferma il direttore della ...

Nuova Toyota Corolla : il ritorno dell’auto più venduta al mondo [FOTO] : Il Salone di Parigi 2018 ha celebrato il debutto della Nuova generazione della Toyota Corolla La Casa dei tre ellissi mette da parte la Auris puntando Nuovamente sulla Toyota Corolla, auto più venduta al mondo, distribuita nel corso degli anni in oltre 49 milioni di esemplari. Realizzata in versione due volumi e in carrozzeria station wagon, la Nuova Corolla sfoggia un design più dinamico che distingue immediatamente la silhouette sportiva ...

Incentivi rottamazione 2018 per l’acquisto di una auto Nuova : Gli Incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica restano la linea guida dell’ultimo trimestre 2018 e restano alla base del prossimo 2019. Si tratta di una serie di misure a livello statale e regionale che favoriscono la rottamazione dei veicoli più vecchi e inquinanti per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero ridurre i gas a effetto serra e porre un freno all’aumento ...