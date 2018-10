Nuova possibilità per buono sconto Amazon | come ottenere 5 euro subito

optimaitalia

(Di martedì 16 ottobre 2018) Con l'avvicinarsi di Black Friday e Cyber Monday è anche normale che l'attenzione si stia calamitando verso, l'e-commerce più popolare tra tutti quelli disponibili in Rete. Sappiate che fino al 15 gennaio 2019 avrete ladi accaparrarvi undi 5da applicare al vostro prossimo acquisto. Volete saperefare? Non è difficile immaginarlo, trattandosi di una promozione che il noto store digitale tende a proporre ciclicamente: vi basterà ricaricare il vostro account di una cifra di almeno 60, entro le 23.59 del giorno sopra indicato. Ilmaturato a seguito dall'adesione all'iniziativa vi sarà detratto in automatico dal riepilogo del primo ordine utile (potrete utilizzare ilfino alle 23.59 del 2 marzo 2019, tenetelo bene a mente).Ci dispiace dirvi che la detrazione non potrà essere applicata ad alcuni articoli, tra cui i lettori ...