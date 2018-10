Nuoto | Stefano Morini rivela il programma agonistico dei suoi atleti | Detti e Paltrinieri

oasport

(Di martedì 16 ottobre 2018) La stagione agonistica 2018-2019 delè ormai alle porte. Le Olimpiadi Giovanili sono state un valido antipasto per l’Italia, viste le 9 medaglie portate a casa dalla nostra spedizione. L’annata vera però deve ancora iniziare. In cima alla lista ci sono i Mondiali di Gwangju in Corea del Sud (12-28 luglio 2019) e prima ancora la rassegna iridata in vasca corta in Cina ad Hangzhou (11-16 dicembre 2018). Appare evidente che i vari gruppi siano già a lavoro per prepararsi al meglio a queste competizioni. Particolare attenzione lo merita il Centro Federale di Ostia dove la truppa diè pronta ad esibirsi per far bene e dare continuità agli ottimi riscontri passati. Ebbene Gabriele, tornato abile dopo i tanti problemi alla spalla, Gregorio, Ilaria Cusinato, Domenico Acerenza e Mattia Zuin inizieranno la loro avventura il 28 ottobre a Carpi. ...