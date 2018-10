Numero chiuso Medicina | nella manovra prevista l’abolizione | “Così tutti possono accedere

Medicina - Numero chiuso eliminato : la misura nella manovra : Il governo cancella il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal Messaggero, è stata confermata al termine del Consiglio dei Ministri di ieri....

Medicina - tolto il Numero chiuso : Nella manovra si prevede che tutti entrino. Quest'anno ci sono stati 67mila candidati per 10mila posti

Medicina - il governo cancella a sorpresa il Numero chiuso : niente più test : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica.

Bussetti : alternanza di qualità e più posti per il 'Numero chiuso' : Riferimenti, infine, al mondo degli studenti-atleti, interessati da uno dei primi provvedimenti da ministro di Bussetti: "Abbiamo allargato la platea di chi può essere considerato studente-atleta. ...

Scuola - nella nota al Def nuovi fondi per gli Its - ampliamento no tax area e revisione del Numero chiuso all’Università : nuovi fondi per gli Istituti tecnici superiori, cambio delle regole per il personale della Scuola, potenziamento dei percorsi formativi dei più piccoli, ampliamento della no tax area all’Università e revisione del sistema di accesso con numero chiuso. Sono questi i temi centrali del capitolo Istruzione e ricerca nella nota al Documento di economia e finanza. Nel documento, il governo mostra molta sensibilità ai temi dell’istruzione e ...

Università : ecco perché il Numero chiuso è un falso problema : L'importante è garantire l'accesso ai ragazzi che se lo meritano ma sono economicamente svantaggiati

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul Numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Medicina - rivoluzione Grillo : «Stop al Numero chiuso - selezione dopo il primo anno» : Per tamponare la carenza di medici nei pronto soccorso (documentata nell'inchiesta di ieri del Mattino), il ministro della Salute Giulia Grillo pensa a una misura di urgenza per consentire ai...

Test Medicina - la ministra Grillo vuole abolire il Numero chiuso : 'Selezione dopo il primo anno' : Secondo Grillo, in pratica, il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, istituito principalmente per contenere i costi a carico del sistema sanitario, crea un imbuto troppo stretto per il mondo del ...

Università - il Numero chiuso a Medicina "è un valore da preservare" : ecco perché : E' quello che sostiene l'Anaao Assomed, che esprime profonda preoccupazione per "le dichiarazioni di varie personalità...

Università - corsi a Numero chiuso : nuova sentenza Tar ‘Miur riapra subito le graduatorie’ : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito ad una nuova sentenza emessa dal TAR del Lazio in relazione ai corsi a numero chiuso e ai posti rimasti liberi tra quelli riservati agli extracomunitari. Apertura graduatorie 2017/2018, ricorso vittorioso sui posti vacanti al TAR del Lazio Con una sentenza del TAR del Lazio pubblicata in data 14 settembre 2018, sono sopraggiunte importanti novità ...