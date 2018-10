Notte al museo da brivido

Una Notte - stupefacente - al museo : In realtà di musei della droga sparsi per il mondo ce ne sono parecchi. Già nel 1976, quando per commemorare il bicentenario degli Stati Uniti il governo di Washington aveva chiesto alle sue agenzie ...

Una Notte (stupefacente) al museo : Quasi una stupefacente staffetta: stupefacente, nel senso più allucinogeno del termine. Il 19 settembre, a Medellín, è stato chiuso il museo dedicato al “re della cocaina” Pablo Escobar. Il giorno dopo, a Las Vegas, ha invece aperto il museo dedicato alla canapa indiana. Sia la chiusura in Colombi

Milano : Notte europea ricercatori - open night al Museo della Scienza : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Venerdì 28 settembre, in occasione della notte europea dei ricercatori, il Museo della Scienza di via San Vittore, Milano, organizza 'open night-a tu per tu con la ricerca', una serata gratuita con incontri, laboratori e performance. Un’intera serata con i protagonisti

Notte dei Ricercatori : Open Night al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano : In occasione della Notte europea dei Ricercatori, il Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano propone ‘Open Night – A tu per tu con la ricerca’, un’intera serata gratuita con i protagonisti della ricerca. Venerdì 28 settembre tutto il Museo sarà aperto dalle 18.30 alle 23.30 per parlare di cervello, salute e medicina, vita digitale, intelligenza artificiale, videogiochi, migrazioni, spazio, terremoti, ...

Io non spreco - per scoprire come ridurre lo spreco alimentare - Notte Europea dei Ricercatori 2018 al Museo Explora : Explora- Il Museo dei bambini di Roma ospita ogni anno oltre 140.000 visitatori, con oltre 2.000 laboratori/anno offerti a scuole e famiglie, su diversi argomenti, come scienza, nuove tecnologie e ...