Norwegian nominata presenting partner dell’NBA London Game 2019

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018)è statadell’NBA: il prossimo 17 gennaio, all’02 Arena, si affronteranno Washington Wizards e New York Knicks La National Basketball Association (NBA) ehanno annunciato oggi unaship che vede la pluripremiata compagnia aereacome. La partita di regular-season vedrà gli Washington Wizards e i New York Knicks alla O2 Arena giovedì 17 gennaio. Oltre ad essere il, votata come la miglior compagnia aerea low-cost a lungo raggio del mondo, riceverà una grande esposizione del brand, inclusa la presenza del logo all’evento, sul campo e nell’arena, la creazione di contenuti esclusivi con delle leggende NBA, l’organizzazione di attivazioni per i fan e la promozione pre e durante la partita. “Siamo ...