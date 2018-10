No TAP | cosa significa | il gasdotto tra Azerbaigian e Puglia e il movimento di protesta

Belen Rodriguez : Staffelli le consegna il TAPiro : “Belen in giro libera in cerca di un cuore». La replica hot : “Cosa ci faccio solo con un cuore?” Guarda il VIDEO : Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Dopo le foto che la ritraggono fuori dal tettino dell’auto, fermata L'articolo Belen Rodriguez: Staffelli le consegna il tapiro: “Belen in giro libera in cerca di un cuore». La replica hot: “Cosa ci faccio solo con un cuore?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia la Notizia - Belen Rodriguez e il TAPiro : 'Cosa me ne faccio di un cuore? Mi serve anche altro' : Ventiseiesimo Tapiro d'oro per Belen Rodriguez che si aggiudica così il titolo di personaggio più attapirato nella storia di Striscia la Notizia . L'inviato Valerio Staffelli ha consegnato la ...

VUELTA 2018/ Streaming video e diretta tv : cosa era successo l'anno scorso (19^ TAPpa Lleida Andorra) : diretta VUELTA 2018: info Streaming video e tv della 19^ tappa, da Lleida fino ad Andorra e al traguardo in salita sopra il Coll de la Rabassa, Gpm di 1^ categoria.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:55:00 GMT)

F1 – Penalità per VersTAPpen a Monza - l’olandese è furioso con i commissari : “ecco cosa dicono le regole” : Il pilota della Red Bull ha commentato la Penalità inflittagli dalla Direzione Gara per il contatto con Bottas avvenuto nel finale Avrebbe potuto ottenere un insperato podio Max Verstappen a Monza, ma il contatto avvenuto con Bottas nel concitato finale glielo ha negato. Photo4 / LaPresse I commissari hanno inflitto all’olandese una Penalità di cinque secondi che lo ha fatto scivolare in quinta posizione: “penso di aver dato a ...

Vuelta 2018 – Caduta per Fabio Aru nel corso della prima TAPpa : “vi spiego cosa è successo” : Il corridore della UAE è stato protagonista di una fastidiosa scivolata nel corso della prima tappa della Vuelta di Spagna Diciannovesimo posto a otto secondi dal vincitore, così si è chiusa la prima tappa della Vuelta di Spagna per Fabio Aru, protagonista tra l’altro di una fastidiosa scivolata arrivata a 70 km dal traguardo. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore della UAE Emirates ha svelato cosa è accaduto in quei ...