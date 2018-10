huffingtonpost

: No o sarà rivolta. Juncker anticipa che l'Ue respingerà la manovra - HuffPostItalia : No o sarà rivolta. Juncker anticipa che l'Ue respingerà la manovra - ari_welcome : @ladydd69 Deve inviare un rapporto,ma trenitalia ammette che il comportamento è stato corretto, le parole considera… - patrinelli : 'Modello Riace', giorni contati per un sistema ingiusto -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Laitaliana non è all'ordine del giorno dell'eurosummit, non spetta ai capi di Stato e di Governo discuterne, ora la "palla è nel campo della Commissione", dicono fonti di Bruxelles. E in attesa di studiare il documento, il presidente Jean-Claudela risposta."Se accettassimo il derapage" previsto dallarispetto alle regole europee "alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia" ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claudein un incontro con la stampa italiana. La dinamica della finanza pubblica italiana "mi dà molte preoccupazioni" ma "non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l'Italia come facciamo con tutti gli altri Paesi"."In Italia, anche altrove ma non ovunque, l'Europa è minacciata dagli slogan di quelli che cercano dei colpevoli e non ...