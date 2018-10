NIENTE FOSSA PER LA BARA DELLA SUOCERA - GENERO SCAVA NEL CIMITERO/ "Non potevo vedere mia moglie disperata" : NIENTE FOSSA per la BARA DELLA SUOCERA , GENERO SCAVA nel CIMITERO : è successo a Salce (Belluno). L'uomo si è giustificato: "Non potevo lasciare che mia moglie tornasse a casa disperata".(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:57:00 GMT)

NIENTE FOSSA per la bara della suocera a Belluno : il genero scava al cimitero. "Meritava una degna sepoltura" : Bruna Rossa è morta a 79 anni. Le celebrazioni del suo funerale sono avvenute alle tre di sabato. Il sacerdote e i parenti hanno accompagnato la bara alla chiesa di Mussoi di Selce, in provincia di Belluno. Ma qualcosa non è andato come previsto: la fossa non era pronta e la sepoltura era dunque impossibile.Nello spazio destinato alla buca, era posizionato un sacco di ghiaia e nessuno voleva prendersi la responsabilità di ...