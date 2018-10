Negramaro | parla la moglie di Emanuele Spedicato | ‘Che sia un nuovo inizio’

tvzap.kataweb

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Un anno fa ci siamo promessi amore eterno. Lo rifarei altre mille volte amore mio”. Inizia così il post che Clio Evans dedica al marito, il chitarrista deida settimane ricoverato al Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale che ha tenuto con il fiato sospeso amici e colleghi dell’artista. Clio, ora che Lele è fuori pericolo, condivide uno scatto del giorno del loro matrimonio celebrato un anno fa e nel ringraziare quanti le sono stati vicino rivolge parole di speranza al consorte: La mia riconoscenza infinita va a Dio in primis e a tutto lo staff del reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce poi, per averti tirato fuori dal pericolo. Grazie a @official per la continua presenza e alle mie rocce Cocco e Michela, è proprio vero che l’amicizia è il balsamo della vita… grazie ancora a tutti coloro che ...