ilfattoquotidiano

: ‘Ndrangheta in Liguria, 9 condanne ed un’assoluzione per l’inchiesta “Maglio 3” - MarioGuglielmi : ‘Ndrangheta in Liguria, 9 condanne ed un’assoluzione per l’inchiesta “Maglio 3” - Rivierapress24 : ‘Ndrangheta in Liguria, 9 condanne ed un’assoluzione per l’inchiesta “Maglio 3” - Cascavel47 : ‘Ndrangheta in Liguria, nove condanne nell’appello-bis. La Cassazione aveva annullato le assoluzioni… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) A sette anni dagli arresti dell’operazione antimafia Maglio 3 e dopo quattro gradi di giudizio arriva un’ulteriore conferma che laè stata non solo infiltrata ma è terra fertile per la criminalità organizzata. Dopo Imperia è la Corte d’appello di Genova a certificarlo. Sette anni e 9 mesi ad Onofrio Garcea, sei anni a Benito Pepè e 4 anni e 8 mesi a Rocco Bruzzaniti; 6 anni ciascuno ai due fratelli Barillaro, Fortunato e Francesco, e a Michele Ciricosta; 3 anni e un mese per Raffaele Battista, 4 anni e 8 mesi per Antonino Multari e Lorenzo Nucera. Queste le pene inflitte nel processo bis per l’inchiesta che nel 2011portato in carcere dodici persone accusate di far parte delle locali (le articolazioni di base) di Genova e Ventimiglia. Il 18 maggio 2017 la corte dile assoluzioni pronunciate per tutti gli imputati in primo ...