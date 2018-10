NBA2K Playgrounds 2 disponibile da oggi

gamerbrain

(Di martedì 16 ottobre 2018) 2K annunciail lancio ufficiale di NBA 2K2. Il nuovo 2 contro 2 arcade degli sviluppatori Saber Interactive e 2K è oraper PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. NBA 2K2 arrivaPuoi giocare a NBA 2K2 da solo, con amici o contro il mondo intero. La modalità “Championship” introduce una lega mondiale competitiva da giocare da solo o in modalità co-op, mentre la nuova modalità Stagione single-player ricrea l’esperienza di guidare una squadra attraverso la stagione regolare ed i playoffs. Ci sono anche sfide online a quattro giocatori, partite in co-op contro l’intelligenza artificiale, la gara da 3 punti, partite personalizzate e molto altro ancora! NBA 2K2 mischia l’energia delle Leggende del basket con le nuove star di ...