NBA | stanotte la “prima” da urlo | si parte con due gare pazzesche!

(Di martedì 16 ottobre 2018) NBA season opener,sicon due incontri molto interessanti, squadre che rivedremo impegnate di certo in primavera NBA,la “prima” della nuova stagione. Il cosiddetto season opener sarà il probabilissimo duello per il primato ad Est. Boston e Philadelphia si affronterannoin una gara che si prospetta essere spettacolare. I Celtics hanno ritrovato Hayward dopo l’infortunio shock della passata annata e si affacciano alla stagione con prospettivi enormi… tradotto, l’obiettivo è vincere il titolo. I Sixers dal canto loro hanno un roster più giovane di un anno rispetto a quello inesperto della passata stagione, adesso Embiid e Simmons sono pronti a trascinare la franchigia verso grandi traguardi. Alle 2:00 dunque Boston-Philadelphia, alle 4:30 invece andrà in scena un’altra partita da favola: Warriors-Thunder. La ...