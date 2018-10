Nba più internazionale che mai | 108 non americani nei roster

Nba - parla LeBron James : 'Perdere le Finals 2011 è stato il mio più grande risultato' : In questo secondo episodio James prima ha ospitato nel suo barber shop diversi giocatori del mondo del basket, da Ben Simmons a Victor Oladipo fino a Mohamed Bamba e Elena Delle Donne, e poi ha ...

Nba - Antetokounmpo sempre più devastante : “The greek freak” fa paura ai big della Lega : NBA, Giannis Antetokounmpo fa passi da gigante, sino ad insidiare la leadership dei big della Lega che adesso devono tener d’occhio “The greek freak” La lotta al titolo è stata una questione per pochi in queste ultime stagioni e forse lo sarà anche nell’annata che sta per iniziare. Curry, Durant e soci, LeBron (che ci sta sempre), Irving e la banda Boston, il duo Harden-Paul… poi forse il novero delle ...

Nba - i Miami Heat sempre più vicini a Jimmy Butler : lo scoglio è Bam Adebayo : Miami " Estate noiosetta quella degli Heat. Le uniche vere notizie sono state le cartelle cliniche di Dion Waiters e James Johnson , operati rispettivamente alla caviglia e di ernia, , l'annuncio del ...

L’Nba 2018-2019 in esclusiva su Sky : più di 350 gare live fino alle Finals : LNBA torna su Sky sul canale dedicato: previsto almeno un match al giorno, più di 350 in tutta la stagione L'articolo L’NBA 2018-2019 in esclusiva su Sky: più di 350 gare live fino alle Finals è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nba - Los Angeles Lakers - il nuovo Lonzo Ball è pronto al rientro : 'Torno più forte di prima' : E poi adesso sul parquet assieme a lui ci sarà LeBron : "È il miglior giocatore al mondo, farò il possibile per poterlo aiutare, alzando il ritmo e sfruttando la sua abilità in transizione".

Preseason Nba “accesa” dagli Warriors - Kerr furioso si fa espellere : “me ne vado - non voglio più stare qui” [VIDEO] : Coach Kerr furioso durante la gara tra i suoi Warriors ed i Suns nella notte di Preseason NBA: “Me ne vado. No, non voglio più stare qui” La Preseason NBA di solito è molto “tranquilla”, ma nella notte è stata animata da un Kerr molto nervoso. Il coach degli Warriors è stato infatti espulso durante la gara contro i Suns. A seguito di un tecnico fischiato a Curry, il coach è entrato in campo in difesa della sua ...

Nba – Kevin Durant fa tremare gli Warriors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...

Nba - Joakim Noah non ne può più dei New York Knicks : 'Lasciatemi andare!' : Fino a pochi giorni fa sembrava tutto pronto per l'atteso addio tra Joakim Noah e i New York Knicks, ma a una settimana dall'inizio dei training camp ancora non è stato annunciato nulla su una loro ...

Nba - in Cina spopola Jeremy Lin - e gli Warriors - . Ma Kobe Bryant rimane il più amato : Che la Cina rappresenti, negli ultimi anni, uno dei mercati più interessanti , e importanti, per la NBA non è più un mistero. Le dimensioni del mercato , più di un miliardo e trecento milioni di ...

Nba - Marcus Smart : "Addio mamma - la donna più forte che abbia mai conosciuto" : mamma Camellia non ce l'ha fatta. Dopo una lunga battaglia con un tumore al midollo osseo " divenuta pubblica lo scorso aprile durante i playoff " la 63enne madre di Marcus Smart si è arresa alla ...

Nba - Manu Ginobili spiega la decisione del ritiro : il dialogo con Popovich ed il ricordo più bello agli Spurs : Manu Ginobili ha parlato per la prima volta dopo l’annuncio dell’addio al basket, nella prossima stagione Popovich avrà un’arma in meno Manu Ginobili ha deciso di dire basta. Il basket è stato la sua vita, ma adesso è giunto il momento di dedicarsi ad altro, anche se probabilmente la ‘palla a spicchi’ sarà sempre presente nelle sue giornate. “Ero abbastanza convinto —ha dichiarato ai media di San Anatonio ...

Milan - Gattuso contro le critiche a Caldara : “prima era BeckeNbauer - ora il più scarso al mondo” : Milan, mister Gennaro Gattuso alza la voce per prendere le difese del suo Caldara, criticato dopo la prov ain Nazionale “I media stanno facendo solo del male a Caldara, non è giusto buttarlo nel frullatore”. Lo dice il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parlando difensore che ancora deve fare il suo debutto in campionato con la maglia rossonera. “Lui sa quello che deve fare, sa la sua bravura, non si può distruggere così un ...

Nba - LeBron James : le immagini più belle delle sue 24 ore parigine : Dopo la Cina, prima della tappa berlinese e dell'ultima apparizione newyorchese, LeBron James è passato da Parigi, primo stop europeo del suo 'More Than An Athlete World Tour'. Ecco gli scatti più ...