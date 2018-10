NBA in lutto | morto il proprietario dei Portland Trail Blazers Paul G Allen

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Duro colpo per tutti i fan dei: resa nota la morte deldella franchigia,G.Brutta notizia per tutti i fan dei. È stata resa nota la morte, nella giornata di lunedì, del. Businessman, investitore e filantropo,è deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute ad un linfoma incurabile, con il quale conviveva dal 2009. L’annuncio è stato dato, per conto della famiglia, dalla Vulcan Inc., società che si definisce ‘il motore dietro il network di’. L’affarista americano acquistò iper 70 milioni di dollari nel 1988, guidandoli per 23 anni ai Playoff e a 2 finali NBA nel 1990 e nel 1992.investì anche nel Moda Center di(circa 150 milioni), finendo poi per comprare l’intero palazzetto nel 2007. Appassionato non solo di NBA: nel 1996 ...