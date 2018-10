NBA – Il sogno di Rajon Rondo | “voglio essere il primo a vincere un anello con Celtics e

NBA – Il sogno di Shaquille O’Neal : “se Kobe Bryant torna giocare sarà la storia più grande di sempre” : Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant nuovamente in NBA: con le sue qualità, giocare con un timing ridotto non dovrebbe essere un problema Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant di nuovo in campo. L’ex centro dei Lakers, nel corso del suo podcast “The Big Podcast with Shaq”, ha dichiarato: “sono sicuro che Kobe non giocherà mai nel Big3, ha più ...