NBA – Il curioso taglio di Manu Ginobili da parte dei San Antonio Spurs | l’argentino si è

(Di martedì 16 ottobre 2018) Si è ritirato da qualche settimana, ma aveva ancora un anno di contratto con i San: la franchigia texana ha tagliato ieri notte, ‘ufficializzandone’ l’addio Qualche settimana fa,ha preso la decisione di appendere la sua casacca nero-argento al chiodo. Dopo la bellezza di 16 stagioni in maglia, all’età di 41 anni, la stella argentina ha deciso di lasciare San, l’NBA e il basket giocato. Gliperò hanno reso ‘ufficiale’ il suo addio soltanto nella notte di ieri, tagliando, che aveva ancora un anno di contratto, dal proprio roster. Alla guardia argentina verrà corrisposto ancora lo stipendio da 2.5 milioni che avrebbe dovuto percepire, come già accaduto in passato per Tim Duncn. Il roster deglisi riduce dunque a 14 giocatori, attesa del contratto di Quincy Pondexter ...